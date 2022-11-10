Cierran diputados primer día de discusión de reservas del presupuesto 2023

Tras 10 horas de acalorado debate y en medio maldiciones entre el PT y el PAN, concluyó el primer día de discusión de reservas del presupuesto que ejercerá el Gobierno Federal en el 2023.

De 2 mil 264 reservas que se enlistaron para su discusión en buscar de cambios al gasto de más de 8 billones de pesos, en esta primera jornada solo se desahogaron 266, las cuales fueron desechadas. Faltan mil 998.

La disminución al presupuesto del INE acaparó el debate en medio de reproches, acusaciones, advertencias y calificativos entre PT, Morena y el PAN.

Presupuesto 2023: Acalorada discusión llegó a las maldiciones

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, sentenció que no le darán ni un centavo del presupuesto 2023 para las demandas del PAN y arengó desde la tribuna “en Acción Nacional son corruptos y son la bancada maldita de esta legislatura… Maldita bancada la de Acción Nacional”.

Y desde la bancada del PAN respondió con el grito contra el petista “Maldito, maldito, maldito…cuatro partidos, cuatro partidos”, esto en alusión a que Robles Montoya ha militado en 4 partidos.

Con los ánimos caldeados entre panista y el PT, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel decretó un receso.

Este jueves continuará la discusión en lo particular de las reservas al dictamen del presupuesto 2023 que ejercerá el Gobierno Federal el próximo año.