Los Peluches: Malito Moreno busca terminan con los chinches desertores

En esta edición de Los Pelcuhes, Malito Moreno visita el consultorio del Profesor Slavomir para buscar un remedio que termine con los chinches desertores de su partido.

"¡Tengo dignidad, Doctor!”, dice Malito Moreno al Profesor Slavomir mientras le pide un remedio para terminar con los chinches desertores de su partido, pero, como un golpe de realidad, el experto le responde que ellos hace mucho que lo abandonaron:"¡AMIGO, DATE CUENTA, PEDAZO DE CAMOTE!”.

Apenas si le da tiempo a Moreno de reaccionar con cara de sorpresa cuando se acerca a la mesa Parko I. Descortés, personaje indeseable para Moreno, a quien recibe con una bofetada, pero con el objetivo de no perder a su único amigo decide “tolerar” su presencia, pues a fin de cuentas, es la única persona que lo acompaña cuando todos se han ido. Esperen, ¿y el Profesor Slavomir ?