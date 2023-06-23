Hombre apuñala al perro de su vecino tras una pelea en Central Park, Nueva York

Un hombre apuñaló con una navaja al perro de sus vecinos luego de discutir con ellos por el comportamiento de las mascotas. El hecho ocurrió en Central Park, Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, los vecinos se acercaron al agresor para reclamarle porque sus mascotas habían atacado a su perro, sin embargo, no se esperaban la agresiva respuesta del sujeto, quien atacó al indefenso animal de sus vecinos.

El incidente ocurrió por la noche, cuando las dos partes involucradas sacaron a pasear a sus respectivas mascotas. No obstante, los perros del agresor se lanzaron contra el “can” de sus vecinos.

Los dueños del perro atacado se apresuraron para separarlos, poniendo a salvo a su “lomito”, lo que generó una discusión entre las personas por la agresividad de los animales del sujeto.

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El dueño de la víctima dijo que no era la primera vez que se encontraba con su vecino y sus perros, pero nunca antes habían tenido un altercado ni habían atacado a sus mascotas, hasta esa noche.

Cuando le reclamó al hombre por la actitud de sus tres perros que habían atacado al suyo, éste soltó a sus tres mascotas, sacó una navaja de la bolsa de su pantalón y apuñaló al animal de sus vecinos.

El perrito, llamado Eli, de 14 años, sufrió varias heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a un veterinario de emergencia, pero no logró sobrevivir. El agresor huyó del lugar junto a sus mascotas. Las autoridades de Estados Unidos ya investigan el caso como maltrato animal.

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el maltrato animal es considerado un delito grave que se castiga desde multas hasta siete años en la cárcel dependiendo de la crueldad cometida contra los animales.

Las autoridades de Estados Unidos consideran maltrato animal a “todo lo que haga un ser humano que cause dolor o estrés a los animales, sea intencional o no”.