Plantea AMLO poner una pausa a relaciones con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó hoy, en su conferencia mañanera, poner una pausa a las relaciones con España con la finalidad de “darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista”.

El titular del Ejecutivo aclaró que este planteamiento no tiene la finalidad de terminar con la relación bilateral, sino poner una pausa, darse un tiempo, luego de que se refiriera a varios casos de empresas españolas que hicieron negocios jugosos en México relacionados con la industria energética y petrolera en sexenios pasados.

El mandatario indicó que ya no quiere que España “nos vea como tierra de conquista” y criticó los contratos millonarios de empresas como Repsol, Iberdrola y OHL en sexenios pasados.

“Todo eso, irregular, completamente y no quiero hablar de los bancos que es otros capítulo, entonces como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse... es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos conviene una pausa, un tiempo porque eso que sucedió...”, comentó AMLO .

Al ser cuestionado sobre si su planteamiento significa concluir la relación bilateral, López Obrador matizó: “No, no, no, eso no se puede hacer, imagínense a los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, aldeano... Implica un comentario, es una plática aquí, una conversación, yo lo tengo que platicar, se tiene que socializar, que se conozca todo esto porque hay que garantizar el pueblo a la información...”.

Cuando cambie el gobierno se restablecerían relaciones: AMLO

El mandatario dio varios minutos a este tema y refirió los casos de empresas españolas con contratos en México, incluso, pidió al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Octavio Ramírez Oropeza que diera algunos ejemplos.

“El caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría, que hasta nos tardaríamos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos”, recordó AMLO este 9 de febrero en su conferencia mañanera.

El presidente AMLO insistió que “México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa”.

Sí, la pausa, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, o todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros, vamos a esperar, porque era mucho.

“O sea, Calderón tenía a Repsol, Iberdrola viene de Fox y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica; luego, Calderón a Repsol le da este contrato de Burgos, como lo establece, se puede probar, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra, entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo... luego viene OHL, ya esto es Peña, también española, todos los contratos para OHL y hacían hasta licitaciones”.

López Obrador dijo que cuando él ya no esté en el Gobierno, las relaciones con España podrán restablecerse.

“A lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual, como eran antes”, señaló.