¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del viernes 19 de enero de 2024

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este viernes 19 de enero de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

Números de megafarmacia

Durante la conferencia mañanera del presidente, se dieron a conocer los avances en cuanto a números de la megafarmacia en Estado de México (Edomex):



Mil 190 claves únicas.

2 millones 465 mil 975 piezas.

Todos los medicamentos equivalen a 119 millones 81 mil 248 pesos.

Cuenta con un Centro de Atención que ha recibido 12 mil 541 llamadas.

El CURP y la receta son los elementos requeridos para la solicitud de medicamentos.

523 folios.

292 folios en atención.

164 folios en sitio.

67 folios surtidos.

AMLO pide a ciudadanos permitir el acceso a la Guardia Nacional

El presidente López Obrador pidió a pobladores de todo el país permitir el acceso a la Guardia Nacional, sobre todo en localidades prioritarias por operación de crimen organizado: “Que ayuden la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le tengan confianza, y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes. Así de claro. Y que entiendo que pueden estar siendo presionados. Y como se establece en la Biblia, no hay que hacer temerarios”.

#EnLaMañanera | Tras el éxodo de pobladores de Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Concordia y Socoltenango, #Chiapas por la presencia de criminales, el presidente @lopezobrador_ llamó a los pobladores a quedarse en sus territorios y adelantó que desplegará a la #GuardiaNacional… pic.twitter.com/VQooietnbs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2024

Detenido por el secuestro de 31 migrantes en carretera Monterrey-Matamoros

Ya hay un detenido por la privación ilegal de la libertad de 31 migrantes ocurrido el 30 de diciembre en la carrera Monterrey - Matamoros, así lo reportó el presidente López Obrador: “¿Se acuerdan de que secuestraron a unos extranjeros? En Reynosa, ¿se acuerdan? Que los encontramos a todos, porque se llevó a cabo una acción, porque así estamos, ¿si se acuerdan de eso? Hace relativamente poco. Hoy en la mañana se detuvo al presunto responsable de la banda, que actuaba ahí".