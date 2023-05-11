¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 11 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este jueves 11 de mayo de 2023, presentada por Fuerza Informativa Azteca, este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Durante el comienzo de la mañanera de AMLO se presentaron avances de los espacios para el fomento al deporte.

INAH recupera una pieza arqueológica olmeca

Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre el rescate de una pieza que será traído desde Estados Unidos y añadió que su arribo será integrada en Chalcatzingo.

INAH recuperó una pieza que será traída desde Estados Unidos

AMLO muestra un mapa de México donde es más importante cuidar el agua

AMLO refirió que es necesario cuidar el agua y no estar dando permisos adiestra y siniestra. En ese sentido, destacó la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.

AMLO presenta sueldos de los ministros de la SCJN

Durante la mañanera de AMLO se presentaron, supuestamente, los sueldos y privilegios con los que cuentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Reiteró que enviará una iniciativa para que jueces y ministros sean elegidos por el pueblo como "en la época de Benito Juárez".

El presidente López Obrador leyó nuevamente el artículo 127, el cual indica que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.

AMLO habla sobre fin del Título 42 en Estados Unidos

El presidente AMLO fue cuestionado sobre el fin del Título 42 en Estados Unidos y aseveró que su gobierno, junto con el de Joe Biden, se encuentran realizando esfuerzos para apoyar ante el incremento en la migración. Destacó que este jueves hizo un recuento de las acciones que ejecutará el gobierno mexicano junto al canciller Marcelo Ebrard, entre estas se encuentra el reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con el país vecino.