¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 13 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo en Palacio Nacional este jueves 13 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

El titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, dio los avances sobre los salvamentos realizados en el Tren Maya.

#EnLaMañanera, "Godzuki" apareció para robarse las miradas mientras @lopezobrador_ presenta su conferencia de todos los días.



Es uno de los gatitos que viven en Palacio Nacional.



📹 | @IrvingPineda. pic.twitter.com/TJ7rgjGczE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 13, 2023

AMLO afirma que ha habido pocas protestas durante su gobierno

El mandatario refirió que en lo que va de su gobierno se han registrado pocas manifestaciones: "El Zócalo lo han ocupado, pues cuando mucho 10 veces; ya vamos para el quinto año”.

AMLO señaló que desde el inicio de su gobierno no se tienen denuncias de maltrato hacia migrantes

AMLO destacó que durante su gobierno no se tienen denuncias de maltrato hacia los migrantes mexicanos.

AMLO elogia a la gobernadora de Edomex, Delfina Gómez

Al ser cuestionado sobre el tema de la tala ilegan en el Estado de México (Edomex), AMLO dijo: “Tengo mucha confianza en ella y estoy seguro de que sí va a cuidar los bosques; es una gran riqueza del Estado de México, es muy bello, con muchos bosques, son extraordinarios, bellos, es como vivir en un paraíso”, dijo.

"Vamos a seguir cuidándolos", afirma AMLO tras jaguar atropellado por construcción de Tren Maya

Sobre el caso del jaguar atropellado en la carretera Playa del Carmen-Tulum que se dio la mañana del pasado miércoles 12 de julio, AMLO aseveró que se seguirá cuidando a la fauna de los tramos.

#EnLaMañanera | La mina Calica que donde opera la planta de la filial de estadounidense “Vulcan Materials” será una área natural protegida, así lo anunció el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/28ifsLX5hl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 13, 2023

AMLO habla sobre explosión en Tlajomulco, Jalisco

“Es cruel, es una celada. No se puede permitir, justificar de ninguna manera”, dijo AMLO.