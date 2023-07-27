¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 27 de julio

Esta es la mañanera de AMLO, minuto a minuto en resumen que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este jueves 27 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Salvamiento arqueológico del Tren Maya

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expone el salvamiento arqueológico del Tren Maya.

AMLO expone tabla de ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares

El presidente refirió que los pobres son los que más tienen incremento, "lo que demuestra que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada".

AMLO defiende a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos

AMLO defendió a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, tras ser cuestionado de que el morenista no refleja los resultados en el estado que presume. Acusó que son críticas motivadas por el proceso electoral que se avecina en 2024.

"Lo está haciendo bien el gobernador (...). Yo tengo otros datos, lo podemos ver en seguridad", dijo. Asimismo, refirió que es mejor gobernador que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, exmandatario de la entidad.

AMLO negó último informe del GIEI

López Obrador negó el señalamiento de que la Secretaría de Marina (Semar) y las Fuerzas Armadas (FFAA) de restringir acceso a la información del caso Ayotzinapa.

“No hay impunidad. Se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y Defensa”, dijo. Igualmente, reiteró que tiene el compromiso de llegar a la verdad de lo ocurrido en Iguala.

AMLO afirma que gobierno ayudará a la deuda de Pemex

Sobre la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), AMLO afirmó que el gobierno Federal ayudará a refinanciar la deuda. “Está convencido desde hace mucho tiempo y el director de Pemex también. Y estamos todos convencidos de que debemos sacar adelante a Pemex” y señaló que el monto por el cual participará su administración será “todo lo que se requiera”.