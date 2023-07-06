¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 6 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este jueves 6 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO defiende a secretario y subsecretario de salud

"Honestos y con buen nivel profesional, son gentes muy capacitados", dijo el presidente López Obrador.

AMLO afirma que ya hay detenidos tras asalto en estación Bellas Artes en Línea 8 del Metro CDMX

De acuerdo con AMLO, el móvil del asalto, que dejó un hombre muerto y otro herido, fueron 15 mil pesos. Asimismo, refirió que ya hay detenidos por el delito.

AMLO habla sobre fin de su mandato y elecciones 2024

El presidente López Obrador señaló que saldrá de la vida pública y política cuando termine su mandato, ya que él no tiene apego "ni al dinero ni al poder".

López Obrador defiende a Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores

AMLO destacó la labor de la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, sobre quien dijo: "una de las mejores diplomáticas de México".

AMLO se lanza contra SCJN por el tema de sueldos

El mandatario destacó que se debe reformar la Constitución con un cambio integral al Poder Judicial, además de que señaló que los ministros están de "floreros, de adorno".

El presidente se despidió de la conferencia mañanera con la canción "Un x100to" de Grupo Frontera con Bad Bunny.