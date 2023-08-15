¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 15 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 15 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Avances en programa IMSS-Bienestar

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio los avances del programa IMSS-Bienestar. Por su parte, el general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el IMSS-Bienestar ya opera en 16 entidades del país.

Restauración cultural del patrimonio cultural

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó sobre las acciones realizadas para la rehabilitación de inmuebles históricos afectados por los sismos de 2017.

#EnLaMañanera | En Ciudad de México faltan por restaurar al menos 146 inmuebles culturales que fueron afectados tras sismo de 2017, informó @martibatres pic.twitter.com/hj4QwSWKsJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

AMLO presume logros del modelo de "economía moral"

El mandatario afirmó que su modelo de "economía moral" funcionó porque entre 2018 y 2022 salieron de la pobreza 5 millones de mexicanos.

López Obrador adelantó que en un mes entregará el bastón de mando de la dirección del partido

AMLO adelantó que en menos de un mes entregará el bastón de mando para la dirección del partido guinda. "Sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación", dijo.

El presidente López Obrador recomienda a quien lo revele en el cargo que construya una refinería e impulse rutas de trenes de pasajeros.

"Por qué no el tren de Veracruz a la CDMX, y el Tren de la CDMX a Querétaro y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit y hasta la frontera, estoy hablando de trenes, porque hace falta pensar en la construcción de una nueva refinería".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recomienda a quien lo revele en el cargo que construya una refinería e impulse rutas de trenes de pasajeros pic.twitter.com/tGzLYxsatE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

AMLO adelantó que tendrá una reunión con Joe Biden en noviembre

El mandatario señaló que tendrá una visita en San Francisco con su homólogo estadounidense, Joe Biden, entre los días 15 y 17 de noviembre.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se reunirá con el presidente de #EU Joe Biden en noviembre y la misión será fortalecer la unidad del continente americano pic.twitter.com/NDh5eNAsln — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

AMLO habla sobre los libros de texto de la SEP

El presidente López Obrador habló sobre los libros de texto de la SEP y dijo que no sabe cómo le harán los estados que no quieren repartirlos.

AMLO podría presentar estrategia de seguridad en Colombia

Rumbo a su próxima visita de Colombia, López Obrador determinó que podría presentar su propuesta en materia de seguridad enfocada en "atender las causas" y no a enfrentar la violencia con más violencia.

AMLO se lanza contra el Poder Judicial

AMLO fue cuestionado sobre la posibilidad del Poder Judicial interfiera en los procesos electorales, ante esto señaló que "están molestos porque ahora hay más denuncia sobre la corrupción de jueces, magistrados y ministros".

AMLO habla sobre presupuesto requerido del INE para elecciones 2024

Después de que el Instituto Nacional Electoral reveló que pedirá 23 mil 753 millones de pesos para 2024 y de esa bolsa de dinero destinara 13 mil millones de pesos para la elección federal, el presidente López Obrador pidió a periodistas y a su equipo de comunicación comparar los presupuestos de otros órganos electorales de otros países.

#EnLaMañanera | Después de que el #INE solicitó un presupuesto de 23 mil 753 millones de pesos para 2024 el presidente @lopezobrador_ pidió a periodistas y a su equipo de comunicación comparar los prepuestos de otros órganos electorales de otros países pic.twitter.com/2u1bmSVD13 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

“Es una elección de muchas autoridades, 23 mil millones… yo creo que son de las elecciones más costosas del mundo”, aseveró.