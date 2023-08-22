¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 22 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 22 de agosto.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Jueces que favorecen delincuentes

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, ofreció un informe de jueces que “favorecen” a delincuentes. Reportó la liberación de seis detenidos por secuestro y homicidio del hijo de Javier Sicilia.

"Se trata, en este caso, del juez segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera Villegas, el 18 de agosto del presente año, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social recibió sentencia absolutoria a favor de 6 presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco hijo del poeta y activista Javier Sicilia", señaló.

#EnLaMañanera | Reportan liberación de seis detenidos por secuestro y homicidio deñ hijo de #JavierSicilia así lo dijo Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad pic.twitter.com/arxIpPCbuG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 22, 2023

AMLO habla sobre proceso electoral rumbo a 2024

López Obrador señaló que por primera vez, tal vez en siglos, el gobierno federal no interviene en un proceso electoral. Por otro lado, pidió a los aspirantes a "medirse" con la publicidad.

López Obrador habla sobre los libros de texto de la SEP

El mandatario afirmó que respetaría el freno de la entrega de los libros de texto en Chihuahua y Coahuila; sin embargo, señaló que es pura "politiquería". Aunado a ello, calificó de "medieval" el destruir los libros y anticipó que continuará el debate en torno al material.