¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 29 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 29 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Zoé Robledo presenta avances en IMSS Bienestar

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa sobre los avances del programa IMSS Bienestar. El objetivo será cubrir a 53 millones de mexicanos en el programa que no cuentan con seguro social.

Esquema de corrupción en el ISSSTE

Félix Arturo Medina, procurador Fiscal de la Federación, expuso un esquema de defraudación por aproximadamente 15 mil millones de pesos, en el que participaron extrabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El presidente López Obrador confirmó que hay dos investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes quien también fue director del ISSSTE.

AMLO habla sobre SCJN

El presidente AMLO habló acerca de la negativa del recorte presupuestal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría, en este caso de la presidente. Son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, ellos ganan más que el Presidente. Violan la Constitución con argucias legaloides”, sentenció.

AMLO presume vías en Istmo de Tehuantepec

A través de un video compartido en la mañanera, el presidente López Obrador presumió las vías férreas en Istmo de Tehuantepec, donde se ven algunas personas observando. “Hay un paso que se llama ahí Oreja de Conejo, que es un cañón que está cañón”, señaló.

AMLO habla sobre migrante que fue lesionado en Texas por un elemento de la Guardia Nacional

El presidente dijo que se está atendiendo el caso donde un migrante que, mientras intentaba cruzar el Río Bravo, un elemento de la Guardia Nacional le disparó, dejándolo lesionado.

AMLO niega secuestro del exgobernador Marco Adame

Sobre el rumor que circuló en redes sociales, sobre que el hijo del exgobernador Marco Adame, Adame Alemán, se encontraba secuestrado, AMLO dijo que afortunadamente podía no ser cierto.

#EnLaMañanera | Por el momento se ha descartado que José Armando Adame Alemán, hijo del exgobernador Marco Adame, este secuestrado aunque permanece el reporte de su desaparición Jocotitlán, Estado de México, así lo dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/fay1oUjvxB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 29, 2023

López Obrador celebra que se hayan repartido los libros de texto de la SEP

AMLO celebró que el día de ayer se llegó a un acuerdo con el gobierno del Estado de México para que se hiciera la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).