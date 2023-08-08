¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 8 de agosto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 8 de agosto que se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Resultados de Estrategia de Seguridad

En informe de seguridad de la mañanera, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presumió la detención y vinculación a proceso del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona. También se habló del plan nacional de Seguridad “Verano 2023".

La secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que del 21 de julio al 7 de agosto han quedado en libertad 6 mil 837 personas.

Luisa María Alcalde habla sobre las medidas cautelares a favor de Xóchitl Gálvez

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, menciona que la decisión del Tribunal Electoral sobre las medidas cautelares en contra del presidente AMLO fue con "malicia". En ese sentido, exhibió al juez Martín Santos Pérez por favorecer a la panista.

#EnLaMañanera | La Secretaria de Gobernación, @LuisaAlcalde consideró que Martín Santos, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, se extralimita en sus funciones. Esto después de que le que le ordenó al presidente frenar los discursos de odio contra Xóchitl Gálvez pic.twitter.com/JwADPyUvJN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2023

López Obrador se lanza contra jueces y magistrados

El mandatario adelantó que va a denunciar al juez Martín Santos Pérez por "querer silenciarlo".

“Voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. Voy a denunciarlo por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra”, apuntó López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal para que revise el comportamiento de Martín Santos, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa que le ordenó frenar los discursos de odio contra Xóchitl Gálvez pic.twitter.com/SPG2f49SYH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2023

AMLO habla sobre los libros de texto de la SEP

El presidente López Obrador rechazó que los libros de texto gratuito de la SEP sean comunistas y recordó que desde hoy habrá conferencias de medios en Palacio Nacional para explicar el contenido de dichos libros.

“No tiene sustento, es un pronunciamiento extremista e irracional de mala fe. Por eso se va a dar a conocer que contienen los libros que fueron hechos por maestros y pedagogos”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que los libros de texto gratuito contaron con asesoría de #maestros de aula y pedagogos y mantuvo su rechazo a las voces que aseguran que su contenido es comunista. pic.twitter.com/6UbSoNfrFN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2023

Los estados de Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán no entregarán los nuevos libros de texto, por lo que el presidente López Obrador consideró que los gobernadores de esos estados podrían incurrir en una violación a la Constitución.

AMLO habla sobre su gira por Sudamérica

López Obrador confirmó su asistencia a Colombia para los días 8 y 9 de septiembre, a petición de su homólogo Gustavo Petro. Después de su visita a Colombia, viajará a Chile para estar en el aniversario luctuoro del golpe de Estado encabezado por Pinochet.

AMLO habla acerca del uso criminal de drones

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, explicó la iniciativa contra personas que utilicen drones para acciones criminales, sobre la que López Obrador admitió no estar enterado; sin embargo, en el documento está su nombre.

AMLO adelanta reunión bilateral acerca de migración y economía

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, viajará este miércoles a Washington para participar en las celebraciones de dos siglos de relaciones bilaterales con Estados Unidos. Ahí participará en el conversatorio en el centro de pensamiento Atlantic Council y dialogará con diversos funcionarios de Estados Unidos.

“Lo otro es la cooperación para evitar el tráfico de drogas, de armas y también el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas y comerciales. No hay que olvidar la importancia de la integración económica y comercial en nuestros países", dijo.

Aunado a ello, reconoció al presidente Joe Biden porque "es el único presidente de Estados Unidos, en décadas, que no ha construido un metro de muro".

Trata de personas se encuentra a la alza en México

Rosa Icela Rodríguez reconoció que el delito de trata de personas se encuentra a al alza en algunas zonas del país. Aunado a ello, el presidente ofrecerá un informe sobre las estadísticas en dos semanas.

Denuncia contra el abogado de García Luna no era viable, afirma AMLO

AMLO fue cuestionado sobre la carta que enviaría al abogado de Genaro García Luna, César de Castro; sin embargo, adelantó que no era viable presentar una denuncia en contra del defensor.

Refinería de Dos Bocas comenzará a producir en noviembre

El mandatario señaló que la refinería Dos Bocas comenzará a producir en noviembre.