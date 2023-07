¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 26 de julio

Esta es la mañanera de AMLO, minuto a minuto en resumen que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este miércoles 26 de julio de 2023.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el encuentro trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá que se realizó ayer.

Asimismo, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, participó en la primera mañanera de AMLO, la cual habló del tráfico de armas en Estados Unidos y qué acciones puso México sobre la mesa.

Robo de avión en el AICM es falso

En la sección del Quién es quién de las mentiras, Elizabeth Vilchis, afirmó que la noticia de que ocurrió un robo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue falso.

Gobierno se lanza contra medios por responsabilizar sobre un posible ataque a Xóchitl Gálvez

El gobierno federal acusó que algunos periodistas responsabilizaron al presidente AMLO por un posible ataque a Xóchitl Gálvez y defendió que se trata de una campaña de odio en contra del mandatario.

El presidente López Obrador descartó que exista línea para atacar o intimidar a políticos opositores. “En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va a haber represión, porque no somos iguales, pero están muy desesperados”, mencionó.

