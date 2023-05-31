¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 31 de mayo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este miércoles 31 de mayo de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional y se habló de avances en proyectos hídricos del país.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

#EnVivo 🔴



La Mañananera de @lopezobrador_, desde Palacio Nacional | Miércoles 31 de mayo de 2023. https://t.co/2vAtTPlaFt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 31, 2023

AMLO recuerda que este miércoles 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco

El presidente López Obrador recordó que este miércoles 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco; en este sentido, la secretaría de Salud mostró algunas de las consecuencias de fumar.

Conagua presentó información de proyectos hídricos en el país

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó información sobre los proyectos hídricos en el país, entre ellos está el Acueducto Yaqui con una inversión de 2.2 millones de pesos.

AMLO habla sobre migración con Estados Unidos

El presidente López Obrador habló acerca del plan que se tiene con Estados Unidos sobre la migración. AMLO destacó la reunión que tuvo con la asesora de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall con quien habló el tema migratorio.

AMLO habla sobre fentanilo

Tras algunas declaraciones, AMLO destacó que hay una buena actitud por parte del gobierno de China para colaborar, pues la materia prima del fentanilo y otros vienen de Asia. En ese sentido, destacó que ha solicitado al país apoyo para bloquear el tráfico de sustancias.

"Hay muy buena actitud de parte del Gobierno de China, le hemos solicitado colaboración porque la materia prima del fentanilo viene de Asia, no vamos a decir China, entonces no solo a China, a otros países como Corea del Sur vamos a pedir que nos informen", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que ha solicitado a #China apoyo para bloquear tráfico de sustancias para frenar tráfico de #fentanilo pic.twitter.com/taFI0RYpau — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 31, 2023

AMLO se lanza contra senador John Kennedy

Aunado a ello, AMLO recordó al senador John Kennedy sobre su declaración en contra de México y afirmó que recibió una parte de Robert F. Kennedy Jr. diciendo que no comparte esta idea.

¿Qué dijo AMLO sobre José Luis Abarca?

Al ser cuestionado, el presidente AMLO señaló que la decisión de absolver a José Luis Abarca por la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo que no afectaba: "No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres y las madres, con los jóvenes desaparecidos".

#EnLaMañanera | La exoneración de José Luis #Abarca por delincuencia organizada en caso #Ayotzinapa no afecta en nuevas indagatorias, así lo dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/Z9SY53IcFP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 31, 2023

Finalmente, el presidente dijo que todo lo que prometieron a realizar, se va a cumplir antes del fin de su mandato.