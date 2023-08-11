¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 11 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este viernes 11 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre la disminución de pobreza en México

De acuerdo con AMLO, se redujo la pobreza como "no se lograba desde 1984". 6.9% menos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 9.8% menos que con Felipe Calderón y 10.7% que con Vicente Fox.

"Hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que más mexicanos superen la #pobreza al cerrar su administración pic.twitter.com/X3iZMZGrFs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2023

AMLO habla sobre violencia, afirma que ya bajó durante su gestión

El mandatario señaló que su estrategia contra la inseguridad ha hecho que los números de homicidios dolosos bajen. En ese sentido, fue cuestionado sobre la mujer que fue apuñalada en León, Guanajuato, donde destacó que "deben de atenderse las causas".

AMLO habla sobre el caso del empresario Íñigo Arenas Saiz

Sobre el caso del empresario Íñigo Arenas Saiz, el presidente señaló que al parecer las investigaciones arrojaron que sus bebidas fueron intervenidas con alguna sustancia.

AMLO habla sobre el caso de Israel Vallarta Cisneros

Sobre el caso de Israel Vallarta Cisneros, López Obrador dijo que no se puede aplicar una amnistía si no hay una sentencia. “No existe una sentencia y así hay muchos que deberían de ser liberados solo por ese hecho. Esa es una más de las deficiencias del Poder Judicial”, declaró.

AMLO dará informe presidencial en Campeche

El mandatario adelantó que rendirá su quinto informe de gobierno en Campeche, para posteriormente realizar la supervisión del Tren Maya.