¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del jueves 21 de diciembre de 2023

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO hoy, jueves 21 de diciembre de 2023, que te trae Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia del mandatario se llevó a cabo desde Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX).

Sigue en vivo la conferencia de AMLO:

AMLO tendrá una llamada con Joe Biden

El presidente destacó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió tener una conversación con él, por lo que a las 9 de la mañana tendrá una llamada telefónica.

AMLO habla sobre conflicto entre Hamás e Israel

El presidente López Obrador aseguró que México está en contra de la guerra entre Israel y terroristas de Hamás y rechazó defender a estos terroristas.

“No condenamos, porque teníamos que actuar con prudencia ante la actitud de la represalia y representa la pérdida de vidas y vamos a seguir con la postura de detener el fuego. Hemos actuado en la ONU, hemos votado por detener el fuego”, dijo.

AMLO habla sobre Karla Quintana, exocmisionada de búsqueda y desaparición

El presidente López Obrador volvió a lanzarse contra Karla Quintana, excomisonada de búsqueda: “Lo de la señora Quintana, se va de Gobernación y empieza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable y que además, los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cundo nosotros no reprimimos, no permitirnos masacres, no torturamos”.