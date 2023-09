¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 21 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 21 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

AMLO muestra estadísticas de aprobación de mandatarios

El presidente mostró una gráfica de las diferentes aprobaciones de mandatarios, donde él resalta que es el segundo más aceptado.

López Obrador habla sobre Samuel García

El presidente López Obrador continuó esta mañana con sus guiños al gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García: “Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo han maltratado. También hay que acostumbrarse a eso, así es la vida”, dijo.

AMLO habla sobre caso Ayotzinapa

Quiero entregarles el lunes a cada padre, a cada madre, un expediente, nada de documentos testados o con renglones tachados o borrados, no, no, no, completo, de todo lo que se tenga”, dijo el presidente López Obrador.

Aunado a ello, comentó que habrá otra reunión en Palacio Nacional para dar respuesta al pliego petitorio que solicita información de la Sedena; sin embargo, él no estará presente.

Señaló que existen grabaciones en posesión de la DEA, que fueron entregados al gobierno de México, que refieren la participación del Ejército en una recompensa, pero no fueron entregados los discos cinco y seis.

AMLO habla sobre situación migratoria

López Obrador destacó que México sigue insistiendo a que se atiendan las causas para evitar la migración, además de que el país les ofrece protección, seguridad y trabajo; sin embargo, la mayoría no se queda, pues su propósito es llegar a Estados Unidos.

AMLO habla sobre desaparecidos

El presidente López Obrador aseguró qué hay un censo en desarrollo para actualizar cifras de desaparecidos: “Que si los van a ver familiares de desaparecidos están haciendo un censo y hemos encontrado a muchos. Hoy vamos a ver eso.

López Obrador se reuniría con Joe Biden en noviembre

Finalmente, dijo que hoy tiene una reunión con gobernadores, con el equipo de salud y lo visitará el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

El presidente López Obrador aseguró que parte de su reunión con el embajador Ken Salazar será para invitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que conozca las obras emblemáticas de su gobierno.

“Lo invité a ver la instalación de una empresa que se dedica a construir plantas de licuefacción en Altamira, que va a ser la más importante para exportar gas a Europa y se está haciendo en sociedad con la CFE (…) lo estoy invitando a Salina Cruz para el tren transísmico y tren Maya”.