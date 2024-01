¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del jueves 4 de enero de 2024

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO hoy, miércoles 3 de enero de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

Rescate de Pemex

Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, dio todos los pormenores del rescate de Petróleos Mexicanos. Por su parte, el presidente dijo que si no se hubiera aplicado la política que actualmente se está llevando, entonces el litro estaría en 28, 29 o incluso 35 pesos.

Fuerzas Armadas en aduanas y aeropuertos

El presidente López Obrador volvió a defender que fuerzas armadas manejen aduanas y aeropuertos: “Fuimos y seguimos siendo criticados, cuestionados, atacados, pero uno tiene que decidir, tiene uno que tomar decisiones en función de lo que conviene al interés general, al interés del pueblo y de la nación y los aeropuertos igual, era el colmo que el AICM estuviese manejado por organizaciones criminales”.

AMLO explica que cooperación con Estados Unidos es sin subordinación

Sobre la relación con Estados Unidos, México trabaja conjuntamente; sin embargo, no hay subordinación y hay respeto a la soberanía, afirmó el titular del Ejecutivo.

López Obrador habla sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el presidente López Obrador consideró que debe hacer una evaluación de por qué no han ganado más simpatías en Chiapas: “Ellos deben de hacer una reflexión profunda de lo que hicieron hace 30 años. Nada más que no nos echen la culpa y acepten su responsabilidad. Que no caigan en la autocomplacencia”.

AMLO habla sobre liberación de caravana migrante en Tamaulipas

López Obrador destaca que el gobierno de Tamaulipas actuó de manera correcta ante el secuestro de los migrantes, los cuales fueron liberados el pasado miércoles 3 de enero. Aunado a ello, dijo que no hay detenidos por la privación ilegal y confirmó que los criminales los dejaron afuera de un supermercado de Río Bravo tras extorsionarlos.

López Obrador habla sobre la megafarmacia

El presidente destacó que la distribución de medicamentos de la megafarmacia se hará a domicilio, además, se tiene un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizarla.