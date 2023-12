¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del martes 19 de diciembre de 2023

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO hoy, martes 19 de diciembre de 2023, que te trae Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia del mandatario se llevó a cabo desde Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX).

Sigue en vivo la conferencia de AMLO:

Vacunas de Covid-19

El presidente López Obrador rechazó que se regulen precios de vacunas anticovid-19 y se limite su oferta y llamó a los mexicanos a vacunarse contra Covid-19 e influenza en centros de salud públicos o privados: “Y no estoy muy de acuerdo en regular precios porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos vacunas, la de Covid y la influenza, y muy bien, ni siquiera tuve reacción”, dijo.

AMLO felicita al equipo América por su 14 título

El presidente López Obrador felicitó al equipo América por ganar su título número 14 tras enfrentarse a los Tigres el pasado domingo 17 de diciembre.