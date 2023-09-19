¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 19 de septiembre
FIA te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO para este martes 19 de septiembre de 2023 desde el Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 19 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.
Antes de la conferencia matutina, el presidente asistió a la conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 con el izamiento de la bandera.
Sigue en vivo la mañanera de AMLO:
Simulacro Nacional 2023
Laura Velázquez, secretaria de Protección Civil, recuerda que este martes habrá simulacro a las 11.00 de la mañana en al menos 9 estados del país
#EnLaMañanera | Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil recuerda que este martes habrá #Simulacro a las 11 de la mañana en nueve estados del país https://t.co/S5O9TwKsAx pic.twitter.com/dYLmrxuEAQ— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2023
“A las 11 de la mañana llevaremos a cabo el segundo simulacro 2023 con cuatro hipótesis, uno con magnitud 8 y la segunda sería magnitud 7.8 en Sonora, dos hipótesis por huracán y para Othon P. Blanco, categoría tres”, dijo.
AMLO habla sobre bastón de mando que entregó a Sheinbaum
El presidente López Obrador manifestó su molestia porque Comisión de Quejas de INE le pidió bajar malas fotos donde entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum: "Me pidieron los del INE que baje la foto del bastón de mando de Claudia, ¿qué tienen que ver con ellos?. Esto lo hice a las 9.30 de la noche, no pago publicidad. Precisamente por entregar el bastón de mando”.
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ manifestó su molestia porque Comisión de Quejas de #INE le pidió bajar fotos donde entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaumhttps://t.co/S5O9TwKsAx pic.twitter.com/wV3kQ2X82i— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2023
AMLO recuerda cómo conoció a Sheinbaum
El presidente López Obrador reveló que cuando llegó al gobierno de la CDMX, necesitaba nombrar a la secretaria de Medio Ambiente y José Barberán, exasesor de la UNESCO, le recomendó a Claudia Sheinbaum.
AMLO habla sobre la categoría 1 de aviación
Al ser cuestionado sobre el regreso de la categoría 1 de aviación, el presidente destacó que no se sabe qué beneficios tendrá a futuro. En ese sentido, destacó el traslado de vuelos al AIFA para evitar la saturación en el Aeropuerto de la CDMX.
Finalmente, dijo que iba a dejar 23 áreas naturales protegidas y cuatro millones de hectáreas.