¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 19 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 19 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Antes de la conferencia matutina, el presidente asistió a la conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 con el izamiento de la bandera.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

Simulacro Nacional 2023

Laura Velázquez, secretaria de Protección Civil, recuerda que este martes habrá simulacro a las 11.00 de la mañana en al menos 9 estados del país

#EnLaMañanera | Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil recuerda que este martes habrá #Simulacro a las 11 de la mañana en nueve estados del país https://t.co/S5O9TwKsAx pic.twitter.com/dYLmrxuEAQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2023

“A las 11 de la mañana llevaremos a cabo el segundo simulacro 2023 con cuatro hipótesis, uno con magnitud 8 y la segunda sería magnitud 7.8 en Sonora, dos hipótesis por huracán y para Othon P. Blanco, categoría tres”, dijo.

AMLO habla sobre bastón de mando que entregó a Sheinbaum

El presidente López Obrador manifestó su molestia porque Comisión de Quejas de INE le pidió bajar malas fotos donde entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum: "Me pidieron los del INE que baje la foto del bastón de mando de Claudia, ¿qué tienen que ver con ellos?. Esto lo hice a las 9.30 de la noche, no pago publicidad. Precisamente por entregar el bastón de mando”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ manifestó su molestia porque Comisión de Quejas de #INE le pidió bajar fotos donde entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaumhttps://t.co/S5O9TwKsAx pic.twitter.com/wV3kQ2X82i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2023

AMLO recuerda cómo conoció a Sheinbaum

El presidente López Obrador reveló que cuando llegó al gobierno de la CDMX, necesitaba nombrar a la secretaria de Medio Ambiente y José Barberán, exasesor de la UNESCO, le recomendó a Claudia Sheinbaum.

AMLO habla sobre la categoría 1 de aviación

Al ser cuestionado sobre el regreso de la categoría 1 de aviación, el presidente destacó que no se sabe qué beneficios tendrá a futuro. En ese sentido, destacó el traslado de vuelos al AIFA para evitar la saturación en el Aeropuerto de la CDMX.

Finalmente, dijo que iba a dejar 23 áreas naturales protegidas y cuatro millones de hectáreas.