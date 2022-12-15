¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen del 15 de diciembre

Este 15 de diciembre, en la mañanera de AMLO se dio a conocer el reporte de Cero Impunidad; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Reporte Cero Impunidad el 15 de diciembre

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, dio a conocer en la mañanera de AMLO el reporte Cero Impunidad, en el que destacan 8 mil 218 personas detenidas, de las cuales 7 mil 884 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público.

Durante la mañanera de AMLO se confirmó la detención de Francisco Javier "N", "El Zuleyma" o "El Zule", presunto líder de la Familia Michoacana en el Estado de México, quien ya fue vinculado a proceso por al menos siete homicidios y fue escolta de "El Fresa" y "El Pez", líderes de la Familia Michoacana.

La detención también se dio con un sicario de esta organización, llamado "El Tío", además de posesión de armas largas, cartuchos y drogas.

AMLO agradece a senadores por aprobar "Plan B" de Reforma Electoral

El presidente López Obrador agradeció a los senadores que votaron a favor de las leyes secundarias en materia electoral y dijo que en caso de que lo avalado vaya en contra de la Constitución y la democracia es viable vetarla.

"Si en la Cámara de Diputados consideran que no debe hacerse, pues para atrás", declaró.

#EnLaMañanera | En la conferencia mañanera se leyó nombre de legisladores que aprobaron las leyes secundarias en materia electoral pic.twitter.com/Cyz8f9WT4h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2022

AMLO descarta purga de legisladores contra Reforma Electoral

El mandatario descartó que en Morena haya una purga para aquellos legisladores que hicieron modificaciones en el "Plan B", como Ricardo Monreal, pues aseguró que el pueblo politizado será quien lo juzgue.

"Tenemos un pueblo politizado que pone a cada quien en su lugar, no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia, ninguna disciplina de un partido decida sobre le comportamiento de un militante de un ciudadano", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que serán ciudadanos los que califiquen el comportamiento de @RicardoMonrealA coordinador de senadores de #Morena pic.twitter.com/Ere9mu560b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2022

AMLO celebra reforma de las vacaciones dignas

El presidente López Obrador celebró que se haya aprobado la reforma que permite que los trabajadores gocen de 12 días de vacaciones desde su primer año de trabajo en empresas privadas, pues dijo que fue un acierto de los legisladores.

“Felicidades porque se incrementa el número de días de vacaciones, tampoco les gusta a los conservadores”, explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró la aprobación en el Legislativo de 12 días de vacaciones para los trabajadores pic.twitter.com/SkwgJKg0Q9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera?

El Presidente habló sobre el "Plan B" de Reforma Electoral, además de las vacaciones dignas, estas fueron las frases más destacables de la mañanera de AMLO de hoy.

Ricardo Mejía va a continuar en su cargo en SSPC

El Presidente anunció que Ricardo Mejía aceptó los resultados de la encuesta de Morena para el proceso en Coahuila, por lo que continuará como subsecretario de seguridad y también ayudará en un proyecto del mando especial de la Laguna.

“Con mucha responsabilidad y madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos la aceptaba”, explicó.