¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 16 de diciembre

El 16 de diciembre, en la mañanera de AMLO se abordó el tema de la apertura del centro histórico de las Islas Marías; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.



Centro Turístico de Islas Marías se abre el 21 de diciembre

En la mañanera de AMLO se dio a conocer la fecha de la apertura de las Islas Marías para el turismo será el 21 de diciembre, además de los costos de la apertura para los turistas.

Se indicó que el centro turístico será operado por la empresa Turística Integral Islas Marías S.A. de C. V. y los costos incluyen el viaje redondo y hospedaje.

Sobre los viajes, existen varios paquetes basados en el punto de partida que son Mazatlán-Puerto Balleto, desde San Blas-Puerto Balleto, Boca de Chila-Puerto Balleto, este último comenzará a operar en noviembre de 2023.

El centro turístico ofrece varios sitios de interés como el faro o el Cristo, además se podrán hacer actividades de bajo impacto ambiental. Los costos van de los 5 mil a los 8 mil pesos y los boletos se pueden adquirir vía internet.

Reporte de becas del Bienestar para personas con discapacidad

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dio a conocer que en lo que va del 2022 suman un millón 301 mil 922 derechoahabientes de las becas para personas con alguna discapacidad en el país, que representa una inversión de 22 millones de pesos.

Aseguró que para este 2023 se estima una inversión de 26 mil 577 millones de pesos para este tipo de becas.

AMLO agradece aprobación del "Plan B" de la Reforma Electoral

El presidente López Obrador agradeció a los legisladores que votaron a favor de las leyes secundarias en materia electoral, pues dijo que aunque es una ley acotada, indicó que es un avance en favor de la democracia.

"Fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados, agradezco mucho a los diputados que votaron a favor de esta reforma, pienso que aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional porque lo impidieron los conservadores a ntidemocráticos y corruptos, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera", dijo.

SRE trabaja para traer a mexicanos que se encuentran en Perú

El presidente López Obrador indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya tiene un plan para sacar a los mexicanos que busquen regresar a México y que se encuentren varados en Perú.

"Se tiene un plan para irlos a buscar, sin embargo, uno de los aeropuertos en donde está la mayor parte de los turistas mexicanos está cerrado, la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo los trámites. Vamos a seguir cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar, ya estamos haciendo trámites para traelos", expresó.

AMLO critica a medios por asegurar que Biden opina sobre INE

El Presidente opinó sobre la portada de un medio de comunicación, que indica que Joe Biden presuntamenta analiza un golpe al INE por el "Plan B" de la Reforma Electoral y dijo que su homólogo no tiene tiempo de opinar de algo así sobre México.

"¿Ustedes creen que el presidente Biden tiene en su agenda eso? Ni sabe, a lo que más puede llegar es al secretario del Departamento de Estado, pero tampoco", dijo entre risas.

AMLO analiza derogar el artículo 33 constitucional

López Obrador dijo que está planteando que se derogue el artículo 33 de la Constitución, ya que aseguró que no se pueden hacer acciones como la de expulsar extranjeros por "perniciosos", pues dijo que México es un país libre.

"Si hasta estoy pensando, aunque se enojen, en que quitemos lo del 33, que viene de la Constitución de 1857 porque ya cambiaron las cosas, ya es un país completamente libre... ¿cómo le vamos a aplicar el 33 por considerarlo extranjero pernicioso? Si no somos estalinistas, para qué las purgas si nosostros tenemos de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo", dijo durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia proponer al Congreso cambiar el artículo 33 de la #Constitución para quitar la prohibición de los extranjeros para intervenir en asuntos políticos pic.twitter.com/L2flhdAYj2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló de la aprobación del "Plan B" de la Reforma Electoral, ademá s de la posible derogación del artículo 33, esto fue lo más relevante de la mañanera de López Obrador.