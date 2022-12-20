¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen del 20 de diciembre

Este 20 de diciembre en la mañanera de AMLO se dieron a conocer cifras sobre seguridad, además de la agendia que se abordará en la Cumbre de América del Norte, además de la visita de Joe Biden; este es el resumen de lo que dijo AMLO en la conferencia.

Reducción de incidencia delictiva de enero a noviembre de 2022

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, dio a conocer en la mañanera de AMLO la incidencia delictiva de enero a noviembre, en la que destaca una reducción de 30.1%. Destacó que al inicio de la administración se cometían 9 mil 62 delitos del fuero común.

Mejía destacó la reducción de delitos como el homicidio doloso, feminicidio y el robo, además realizó un exhorto para que se fortalezcan la coordinación con autoridades estatales para mejorar los resultados sobre la reducción de delitos del fuero común.

#EnLaMañanera | Incidencia delictiva del fuero federal baja 30 por ciento en noviembre : Secretaría de Seguridad pic.twitter.com/tHUrlhs5tg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

Ebrard revela agenda de la X Cumbre de América del Norte

La X Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará en el Palacio Nacional el 10 de noviembre, informó el canciller Marcelo Ebrard

Informó en la mañanera de AMLO que el propósito es fomentar la colaboración de la pobreza extrema y la desigualdad.

#EnLaMañanera | El combate a la pobreza será el tema clave de décima edición de la Cumbre de las #Américas que será este 10 de enero en #México así lo informó el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/5NX1wVPqJ2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

En la cumbre, México propondrá la Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas para combatir la pobreza y una distribución más igualitaria de recursos económicos, a partir de fortalecimiento de las relaciones comerciales.

El 9 de diciembre Joe Biden llegará a México para abordar el tema de la Plan Sonora, referente al cambio climático; además del fortalecimiento de relaciones comerciales, movilidad, migración, seguidad, educación, cultura y acelerar los proyectos en la frontera.

AMLO reconoce labor de embajador de México en Perú

El mandatario reconoció la labor de Pablo Monroy, embajador de México en Perú, ya que debido a que ha usado las aerolíneas comerciales, no ha sido necesario usar las aeronaves de la Fuerza Aérea para el traslado de los mexicanos que se encuentran en ese país.

AMLO confirmó que ya llegó el equipo de futbol que se encontraba y el canciller Marcelo Ebrard informó que hasta el momento se tienen contabilizados 540 nacionales registrados ante la embajada que solicitaron salir de Perú.

Familia de Pedro Castillo se encuentra en embajada de México

El canciller Marcelo Ebrard informó que la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, ya se encuentra en la embajada de México en Lima y al estar en la sede diplomática tienen asilo.

"El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, están en nuestra embajada, es una decisión independiente y soberana de México. Ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir, puedan salir y venir a México", informó el canciller.

#EnLaMañanera | La familia del depuesto presidente de #Peru Pedro Castillo, ya cuenta con asilo de #México y se encuentran al interior de la embajada de México en Lima, así lo reveló el Secretario de Relaciones Exteriores, @m_ebrard pic.twitter.com/MpiJd4OUri — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

AMLO ofrece plantear caso de Aurelia García a Poder Judicial

El presidente López Obrador se comprometió a tener información del caso de Aurelia García, joven encarcelada por tener un aborto fortuito, y plantearlo al Poder Judicial.

Detalló que existe buena relación y que los casos que se le plantean generalmente se resuelven con justicia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prometió plantear el caso de la joven Aurelia García, una mujer que lleva tres años injustamente en la cárcel, al Poder Judicial pic.twitter.com/D7teK5w95B — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

Beatriz Gutiérrez Müller acudirá a la toma de protesta de Lula da Silva

El Presidente informó que será su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien acuda a la ceremonia de toma de protesta de su homólogo de Brasil, Lula Da Silva, quien toma el cargo el próximo 1 de enero. Además dio a conocer en dónde pásará la Navidad y el Año Nuevo 2023.

"Ya para ese fin de año, ya voy a Palenque porque Beatriz me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula, que va a ser el día 1 de enero", reveló.