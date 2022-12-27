¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 27 de diciembre

El 27 de diciembre 2022 se abordó en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el tema de salud, específicamente lo relacionado con Covid-19, que a pesar de un incremento de casos, las muertes y hospitalizaciones no se han disparado.

La Secretaría de Salud (SSa) confirmó que en el país se acumulan ocho semanas con incremento de casos Covid-19, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor por la inmunidad que proporcionó la vacuna. Mientras que las defunciones están en niveles muy pequeños, en promedio hay 10 muertes diarias, añadió la dependencia.

#EnLaMañanera | Suman en el país 8 semana con aumento de contagios de SARS-CoV-2 según la Secretaría de Salud y en promedio se registran 10 muertes diarias por #Covid_19 pic.twitter.com/1zbbVG5rwm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

Como parte del Pulso de la Salud, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, habló sobre los avances del programa IMSS-Bienestar durante 2022.

IMSS-Bienestar operaba 80 hospitales rurales en 19 estados del país a principios de este año y actualmente existen 330 hospitales en 24 estados. En cuanto a la atención, inició con servicios para 11.7 millones de mexicanos, hoy esa cifra asciende a 25.7 millones.

Se deben atender las causas de la migración, dice AMLO

Durante la mañanera de hoy 27 de diciembre 2022, el presidente insistió en que se debe buscar una solución de fondo al tema de los migrantes, quienes no salen de sus países de origen por gusto, sino por necesidad.

“Sin embargo, no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos, hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a emigrar”, dijo.

AMLO recordó que hace unos días dejaron unos camiones de migrantes frente de la casa de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos (EU), lo que calificó como un acto inhumano por parte de los opositores políticos de ese país.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ de Texas, Greg Abbott, reprochó que permitiera que migrantes estuvieran afuera de la casa de Kamala Harris en Estados Unidos pic.twitter.com/TIPjF4rqW7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

Guardia Nacional combatirá la tala clandestina en el sur México

Desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que ya se tiene un plan de creación de cuarteles de la Guardia Nacional en Campeche y Quintana Roo, que tienen como propósito la seguridad de los ciudadanos y combatir la tala clandestina en zonas de reserva.

También adelantó que toda la ruta del Tren Maya contará con vigilancia de la Guardia Nacional, incluso en los trenes habrá presencia de uniformados y vigilancia aérea en toda la ruta.

Grupos criminales utilizan a las personas como escudo

En la mañanera de hoy 27 de diciembre 2022 el jefe del Ejecutivo también se refirió a los videos que circulan en redes sociales, sobre la presunta entrega de juguetes por parte de un grupo criminal en Guadalajara, Jalisco.

Afirmó que la entrega de juguetes, despensas o electrodomésticos “no es de buena fe, es para utilizar de escudo al pueblo”, además es un acto que utilizan las organizaciones delictivas para manipular a la población.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reprochó que organizaciones como el cártel Jalisco se acerquen con regalos a la ciudadanía para evitar despliegue policiales pic.twitter.com/jVI3z4HXrn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

AMLO firma decreto sobre Vacaciones Dignas en México

El presidente dio a conocer que ya firmó el decreto de Vacaciones Dignas, el cual establece como mínimo 12 días de descanso obligatorio en México, desde el primer año de trabajo remunerado.

“Las vacaciones pues para que el trabajador tenga la posibilidad de estar más con la familia, ayuda mucho la convivencia familiar, nos afecta mucho la desintegración de las familias”, declaró.