¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 15 de noviembre

El martes 15 de noviembre se abordaron temas en la mañanera de AMLO como el avance en el tema de salud y la incorporación de las trabajadoras del hogar al sistema de salud; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Convocatoria para especialistas suma 758 candidatos

Zoé Robledo, titular del IMSS informó en la mañanera de AMLO que la convocatoria internacional para médicos especialistas lleva un registro de 758 candidatos de 21 países y 43 especialidades.

También destacó que la basificación de personal suma 2 mil bases otorgadas y mil 521 obtendrán una base en los siguientes meses. Además la convocatoria nacional de médicos generales y de enfermería va al 93]% de cobertura de las vacantes enviadas a estados.

Aseguramiento de personas trabajadoras del hogar

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reportó en la mañanera de AMLO el estado de afiliación al seguro social por parte de las persnoas trabajadoras del hogar.

Detalló que en México hay 2.3 millones de personas que realizan trabajo del hogar, el 88% son mujeres y el 12% son hombres.

Al mes de noviembre de 2022 se reportaron 53 mil 755 personas asegurados, con 67% de mujeres y 33% de hombres.

Además se reportó que 10 mil 869 personas ya están pensionadas y 67 mil 129 han registrado a beneficiarios.

AMLO critica de nuevo a políticos que participaron en la marcha

López Obrador se lanzó de nuevo contra los políticos que acudieron a la marcha del INE y se retractó del número de asistentes, incluso dijo que deberían convocar a una nueva movilización para llenar al menos, dijo, el Zócalo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ volvió a criticar la marcha del domingo donde participaron políticos que se oponen a la Reforma Electoral pic.twitter.com/stE6lYo6tg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2022

AMLO presume creación de empleos y recaudación

En la mañanera, López Obrador destacó que basado en datos del IMSS, hasta octubre pasado se reportaron más de un millón de empleos en el país, por lo que se recuperaron los que se perdieron durante la pandemia. Además, presumió que la recaudación aumentó en casi cuatro mil millones de pesos.

Avanza nombramiento de Carlos Joaquín como embajador en Canadá

López Obrador dijo que Carlos Joaquín, exgobernador de Quintana Roo, será el embajador de México en Canadá y que se está en trámite su nombramiento ante el gobierno de ese país.

"Se están haciendo los trámites, se está pidiendo el beneplácito al gobierno de Canadá y ya se presenta el nombramiento para su aprobación al Senado. Es un protocolo que tiene que cumplirse, no hay ningún problema el va a representarnos como embajador de México en Canadá", dijo.



AMLO prepara plan B si no se avala Reforma Electoral

El Presidente aseguró que prepara un "plan B" que no requiera las dos terceras partes del Congreso de la Unión para ser aprobada en el caso de la Reforma Electoral.

“Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es importante que haya democracia, es probable que yo envié una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, reveló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia enviar una iniciativa de reforma a las leyes secundarias que rigen comicios que no requiera aval de dos terceras partes del #Congreso pic.twitter.com/y5K7NXJ3Jo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2022

¿Qué dijo AMLO hoy en la mañanera del martes 15 de noviembre?



El Presidente López Obrador habló principalmente de la Reforma Electoral, aunque también abordó temas laborales y del sistema de salud. Estas fueron las frases más destacables del mandatario durante la mañanera de hoy martes 15 de noviembre.