¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 1 de febrero

En la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas; este es el resumen de lo que dijo el Presidente durante la conferencia del miércoles 1 de febrero.

AMLO anuncia que transporte de carga se trasladará al AIFA

López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con las empresas de carga y en al menos 50 días se espera que trasladen sus operaciones al Aeropuerto Felipe Ángeles, de acuerdo a lo dispuesto en el proyecto de decreto.

#EnLaMañanera | El gobierno federal llega acuerdo con las aerolíneas y empresas de paquetería para que vuelos de carga aterricen en el #AIFA en lugar del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. pic.twitter.com/luqKHTmiFv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 1, 2023

AMLO celebra deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de oposición

López Obrador dijo que le dio gusto que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas haya enviado una carta en la que se deslinda de agrupaciones de la oposición.

"Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando, cuando me pregunta, yo respondí de la manera que ustedes saben.

Me da gusto que haya aclarado. De todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores", expresó.

AMLO prevé que se recupere categoría 1 en seguridad

El Presidente dijo que se está trabajando para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. También anunció que del 6 al 10 febrero haya verificaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y se buscará que diputados aprueben la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.

AMLO dice que Nahle aún puede aspirar a gubernatura de Veracruz

El Presidente indicó en la mañanera que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aún puede aspirar a la candidatura para la gubernatura de Veracruz, luego de que la Corte invalidó las reformas a la Constitución de Veracruz, que eliminaban el requisito de haber nacido en ese estado para poder aspirar al cargo de gobernador.

"Yo creo que si porque tiene la residencia... Es senadora con licencia de Veracruz y no esta ayudando en rehabilitación y construcción de refinerías, ganó de mayoría", expresó.

#EnLaMañanera | Después de que la #SCJN invalidó las reformas a la Constitución de #Veracruz que eliminaban el requisito de haber nacido en el estado para poder aspirar al cargo de gobernador, el presidente @lopezobrador_ dijo que @rocionahle tiene posibilidades de ser candidata pic.twitter.com/q3CNiTaJgu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 1, 2023

AMLO se reunirá hoy con directora de Citigroup

López Obrador indicó que será este miércoles que se reunirá con la gerente de Citigroup en la que se prevé que aborde la compra de Banamex.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 1 de febrero?

El Presidente habló sobre su relación con Cuauhtémoc Cárdenas, además del acuerdo con las empresas de transporte de carga y la seguridad aérea. Estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 1 de febrero.