¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 16 de febrero

Este 16 de febrero de 2023, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas como; donación de terrenos de Fonatur para crear áreas naturales protegidas, este es el resumen del 16 de febrero de lo que se dijo en la conferencia de López Obrador.

Terrenos de Fonatur para Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hay 16 mil 414 hectáreas que pueden ser convertidas en Áreas Naturales Protegidas, estas se encuentran en seis entidades del país: Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa.

Caso Aeromar: Habrá reembolso a usuarios por cancelación de vuelos

El presidente López Obrador habló sobre el caso de la aerolínea mexicana Aeromar, la cual el pasado 15 de febrero anunció el cese de operaciones definitivas.

Los trabajadores afectados por el cierre de Aeromar podrían sumarse a dos aerolíneas que tomarían las operaciones de las rutas que deja esta empresa. Asimismo, el presidente afirmó que se hará el reembolso de los vuelos que ya se habían comprado.

“No es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo, bueno, debe hasta la renta de los aviones. Deben combustible”, destacó López Obrador.

AMLO anuncia la creación de Méxicana de Aviación

AMLO anunció también que ya se está viendo la creación de Mexicana de Aviación y se prevé que antes de que concluya el año ya esté volando el nuevo Mexicana.

“Ya viene Mexicana, va a volver volar. Se están revisando algunas cosas, bienes, que no haya conflicto legal, pero ya trabajadores tanto en activo como jubilados aceptaron la propuesta y están contentos. Estamos a punto de llevar a cabo el acuerdo”, dijo AMLO.

No habrá Reforma al Poder Judicial en el sexenio de AMLO

Durante la mañanera de AMLO se destacó que no habrá reforma al Poder Judicial durante este sexenio.

AMLO analiza ir en contra del abogado de García Luna

Durante la mañanera de AMLO, este prevé una posible denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna por daño moral, esto después de que su nombre saliera a relucir en uno de los alegatos.