¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 21 de febrero

En la mañanera de AMLO se dieron a conocer cifras en vivo de la seguridad en el país, además del 90 aniversario de Banobras. Checa el resumen de la conferencia del Presidente López Obrador de hoy 21 de febrero de 2023.

Banobras celebra su 90 aniversario

Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, aseguró en la mañanera de AMLO que esta institución ha vuelto esencial en el apoyo a la sociedad, ya ha apoyado diversos proyectos, en la presente administración se encuentran el Tren Maya y el Tren Suburbano, con 480 mil millones de pesos.

#EnLaMañanera | Banobras ha apoyado con más de 480 mil millones de pesos para proyectos prioritarios, así lo explicó su director Jorge Mendoza pic.twitter.com/B6TqgsY4FW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023

“Hemos logrado desembolsar 486 mil millones de pesos a programas prioritarios al sur sureste y hemos apoyado en energía y hemos hecho un esfuerzo para financiar a los estados 221 mil millones de pesos y estados que reciben Veracruz, Nuevo León y otros 724. Hemos logrado otorgar créditos a 200 municipios y 7 municipios y para quienes no tomaron el crédito asistencia en a mil 356 pesos", expresó.

#EnLaMañanera | El director de #Banobras Jorge Mendoza, detalló las obras en las que participa este banco y envió una felicitación a los empleados pic.twitter.com/T949Z4Toeu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023

Decomisan armas tras captura de Ovidio Guzmán

Como parte de la estrategia Nacional de Seguridad, se reportó en la mañanera de AMLO que personal Naval, en coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), se tuvo conocimiento de la adquisición de armamento de alto calibre por parte de diversos grupos del CDP/Los menores, tras la captura de Ovidio, el pasado 9 de febrero, en Culiacán, Sinaloa.

En una casa de seguridad, perteneciente a un sujero conocido como "Bambam", encargado de la recepción de armas, se aseguraron 35 armas largas, 33 cargadores y 3 mil 99 cartuchos.

En tanto, también se reportó que del 6 al 20 de febrero se reportaron 19 mil 752 detenidos, de los cuales 19 mil 429 fueron presentados ante el Ministerio Público.

#EnLaMañanera | A más de un mes de la detención de Ovidio Guzmán, heredero del Cártel de Sinaloa, se reportó que el pasado 9 febrero se localizó una casa con armamento de grueso calibre. Durante el operativo fue detenido un sujeto apodado “Bambam” pic.twitter.com/DHOwGFtceP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023

Homocidio va a la baja; extorsión sube

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hay una reducción del 33.3% de la incidencia delictiva.

Reportó en la mañanera de AMLO que esde el 2018 hay una reducción del 16% del homicidio doloso, delito que se concentra en 46% en seis entidades encabezadas por el Estado de México.

En contraste, hay un aumento en los casos de la extorsión con 13.5% más, comparado con el mismo periodo de 2022, por lo que aseguró que se está trabajando para contener el delito en coordinación con los gobiernos estatales.

AMLO insiste en reformar el artículo 33

El presidente López Obrador indicó que buscará que se reforme o se derogue el artículo 33 constitucional referente a las multas por injurias al Presidente de la República, ya que aseguró que atenta contra la libertad de expresión, incluso ironizó, que espera que los conservadores no defiendan dicha ley.

"Como reforma constitucional, en una de esas también nos salen los conservadores con que el 33 no se toca", expresó entre risa durante la conferencia de prensa.

AMLO exhorta a periodistas a "no venderse"

El presidente López Obrador recomendó a los periodistas a realizar su labor con objetividad y a no dejarse comprar la conciencia, aunque el trabajo sí.

"Ustedes no se dejen, se pueden quedar callados, pero vendan su trabajo, no su consciencia", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó a periodistas que cubren la mañanera a no “venderse” pic.twitter.com/vN3gPf1llB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023

AMLO critica gestión de Calderón al frente de Banobras

El Presidente evidenció al exmandatario Felipe Calderón por usar un crédito para sacar una vivienda, como parte de los privilegios que se tenían en Banobras.

"Un mes y pidió un crédito a Banobras para comprarse su casa porque antes los funcionarios tenían créditos y ya se eliminaron", contó durante la conferencia matutina de hoy 21 de febrero.

AMLO espera que se resuelva en breve juicio de García Luna

A horas de que se resuelva el juicio en contra del exfuncionario Genaro García en Estados Unidos, el Presidente dijo que no dejarán el asunto.

"Pueden salir con que no hay nada, nosotros no vamos a dejar este asunto en una de esas, toco madera, va a ser como el parte de los montes: van a parir un ratón", expresó.

#EnLaMañanera | A horas de que se defina el futuro de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, el presidente @lopezobrador_ se refirió al proceso que enfrenta en Estados Unidos pic.twitter.com/gvmb9Avvlc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023

¿De qué habló AMLO en la mañenera de hoy 21 de febrero de 2023?

El paso de Calderón por Banobras, además de la opisoción, fueron algunos temas de los que habló el Presidente. Estas fueron las frases más destacada de lo que dijo en la mañanera de hoy 21 de febrero de 2023.