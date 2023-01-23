¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 23 de enero

En la mañanera de AMLO se habló de los precios de los combustibles, el avance del Tren Maya, además de la muerte de un coronel en Michoacán; este es el resumen de lo que dijo el Presidente el lunes 23 de enero.

AMLO lamenta muerte de coronel en Michoacán

Al iniciar la conferencia de prensa, el Presidente lamentó la muerte del coronel del Ejército Héctor Miguel Vargas ocurrido en Coalcomán, Michoacán, quien era comandante del 65 Batallón de Infantería en Coalcomán y murió durante una emboscada.

"Expresar mis condolencias a los familiares de los oficiales del Ejército, fuerzas armadas que perdieron la vida en una emboscada, al Coronel de infantería y el capitán de infantería que esta herido y se encuentra en el hospital central militar", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó la emboscada al coronel del Ejército Héctor Miguel Vargas ocurrido en Coalcomán, #Michoacán



El coronel Vargas fungía como comandante del 65 Batallón de Infantería en Coalcomán. pic.twitter.com/zEzOgDkGLs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

Profeco da a conocer precios de los combustibles

La Profeco dio a conocer en la mañanera de AMLO los precios de los combustibles al 16 de enero de 2023.

Regular: $22.04 pesos

Premium: $24.17 pesos

Diésel: $23.64

El incentivo para esos combustibles para esta semana son:

Regular: 64.8%

Premium: 47.1%

Diésel: 83.4%

Avance del tramo 2 del Tren Maya

Diversas dependencias federales dieron a conocer en la mañanera de AMLO el avance del tramo 2 del Tren Maya, que genera más de 42 mil empleos.

Se destacó la construcción de los 219 trenes que correrán en el Tren Maya que se construyen en Ciudad Sahagún, Hidalgo, además del rescate de flora y de piezas arqueológicos.

AMLO prevé aumento de turismo por Tren Maya

A pesar de la llegada de sargazo en esta temporada, el presidente López Obrador prevé que aumente la llega de turistas en el sureste mexicano, a causa del Tren Maya, que se espera se inaugure en diciembre de este año.

Fiscal Gertz Manero tuvo cirugía en columna

El Presidente López Obrador reveló que el fiscal Alejandro Gertz Manero fue sometido a una cirugía de la columna, pero dijo que ya se encuentra trabajando y le deseó pronta recuperación.

AMLO criticó que varias personalidades de la política aseguraran que el fiscal falleció el fin de semana, pues dijo que solo refleja la pérdida de "sentimientos".

"Es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos, eso es ser malo de malolandia", expresó.

#EnLaMañanera | Alejandro Gertz Manero permanece en su casa tras la operación de cirugía de columna y trabaja a distancia, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/TxA5TCHL8w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

AMLO se pronuncia sobre mensaje de rector de la UNAM

El presidente López Obrador dijo que el mensaje de la UNAM, Enrique Graue, sobre el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pues no resuelve nada y queda solo en el tema político.

"Nada más que no hay nada concreto, todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador, no hay nada concreto... Quedó todo en el limbo, si hubo plagió, quién fue", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que la #UNAM debe de presentar denuncia contra Yasmín Esquivel si es que su tesis es una íntegra copia de otro compañero universitario pic.twitter.com/Ee6mf3hnaO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El tramo 2 de la Tren Maya, la salud del fiscal Alejandro Gertz Manero y el pronunciamiento del rector de la UNAM sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel fueron algunos de los temas de los que se habló en la conferencia. Estas son las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy 23 de enero.