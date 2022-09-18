Mandatarios llegan a Reino Unido para despedir a la Reina Isabel II

Cerca de 500 mandatarios, políticos y representantes de 200 países despedirán a la Reina Isabel II la tarde de este domingo en la capilla de Westminster Hall, ubicada en la ciudad de Londres, Reino Unido.

Entre los invitados a presentar sus respetos al féretro de la monarca se encuentran los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, Chales Miches y Ursula Von Der Leyen.

Además, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y Cyril Ramaphosa, mandatario sudafricano.

Marcelo Ebrard despide a la Reina Isabel II en nombre de México

Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrar, representante del pueblo mexicano acudió junto con su esposa Rosalinda Bueso a firmar el libro de condolencias por la pérdida de la Reina Isabel II.

A través de un video en su cuenta oficial de Twitter, el Secretario de Relaciones Exteriores informó esta mañana que estaba en camino a presentar sus respetos y ‘condolencias del pueblo de México.’

Señaló que posteriormente asistirá a una reunión junto con mandatarios invitados por el Rey Carlos III al Palacio de Buckingham, previo al funeral de Estado.

Una hora después, compartió que firmó el libro de condolencias ubicado en Lancaster House.

“Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de S.M. la Reina Isabel II,descanse en paz “.

En representación del Gobierno de México, el canciller @m_ebrard muestra sus respetos en el funeral de la #ReinaIsabel II en Westminster Hall. pic.twitter.com/9R7TjLR9JQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2022

Joe Biden pone su mano en el corazón en la despedida de la Reina Isabel II

Quienes también presentaron sus respetos fueron el Presidente Joe Biden y su esposa Jill.

Al igual que el resto de mandatarios, hicieron fila para visitar el ataúd de la Reina Isabel II.

Luego del acto, Biden se persignó y puso su mano en el corazón antes de partir.

De igual forma asistió el Rey Emérito de España, Juan Carlos.

