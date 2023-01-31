Manifestaciones en Francia por reforma a pensiones se salen de control

Las manifestaciones en Francia por la reforma a pensiones se salió de control este martes y los policías tuvieron que calmar a los inconformes lanzándoles gas lacrimógeno, lo que provocó un enfrentamiento.

Las manifestación en Francia han paralizando casi todo el país, ya que alrededor de 100 escuelas tuvieron que cerrar este martes, mientras que el servicio de transporte quedó interrumpido.

En las redes ferroviarias, solo operaba uno de cada tres trenes TGV de alta velocidad, los trenes de cercanías y regionales tampoco estaban funcionando. Los servicios del Metro de París quedaron en desorden.

Miles de personas salieron a las calles de todo Francia para protestar contra la reforma de pensiones. Las personas que participaron portaban pancartas que decían “No a la reforma” o “No nos rendiremos”.

Los manifestantes aseguraron que saldrán a la calle “las veces que sean necesarias” hasta que el gobierno de Francia retroceda en su decisión de aumentar la edad de jubilación en dos años, es decir los trabajadores tendrán que esperar hasta los 64 años para jubilarse.

Francia se paraliza por manifestaciones contra reforma de pensiones

Las manifestaciones contra la reforma de pensiones en Francia comenzaron el pasado 19 de enero, cuando más de un millón de personas salieron a las calles paralizando al país.

Los sindicatos, principales organizadores de las manifestaciones, indicaron que los datos iniciales mostraron una gran participación este martes y se espera que las protestas continúen.

Las encuestas de opinión muestran que una mayoría sustancial de los franceses se opone a la reforma a pensiones, pero Macron tiene la intención de mantenerse firme. La reforma era "vital" para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, dijo el pasado lunes.

La reforma del sistema de pensiones produciría 17 mil 700 millones de euros adicionales (19 mil 180 millones de dólares) en aportes anuales a las pensiones, según estimaciones del Ministerio de Trabajo de Francia.

Por lo que la primera ministra Elisabeth Borne dijo que el umbral de 64 "no es negociable", pero el gobierno está explorando formas de compensar parte del impacto, particularmente en las mujeres.