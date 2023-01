Al menos 17 manifestaciones hoy 25 de enero afectarán calles de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que al menos 17 manifestaciones hoy 25 de enero se realizarán en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX), afectando alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Xochimilco.

De acuerdo con las autoridades las manifestaciones hoy 25 de enero podrían provocar algunas afectaciones viales, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar algún percance.

Cinco manifestaciones hoy 25 de enero en alcaldía Cuauhtémoc

10:00 am – Alrededor de dos manifestaciones hoy 25 de enero se llevarán a cabo en las siguientes zonas de la alcaldía Cuauhtémoc:

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en la Avenida José María Pino Suárez No. 2, en la Colonia Centro Histórico.

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Capital Humano), en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 77, en la Colonia Centro.

Por otro lado, se realizarán algunas manifestaciones hoy 25 de enero en el transcurso del día, por lo que las siguientes zonas podrían resultar afectadas:

Zócalo de la Ciudad de México (CDMX)

Zócalo de la Ciudad de México ( CDMX ) en Plaza Constitución s/n. y Avenida José María Pino Suárez, en la Colonia Centro.

) en Plaza Constitución s/n. y Avenida José María Pino Suárez, en la Colonia Centro. Fiscalía General de la República (FGR) en la Avenida Insurgentes No. 20, en la Colonia Roma Norte.

Habrá cuatro manifestaciones hoy 25 de enero en calles de Benito Juárez

11:00 am – Algunos grupos de manifestantes se reunirán en las siguientes zonas de la alcaldía:

Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) Cda. Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes.

Salón Palacio Le Crillon Av. Cuauhtémoc No. 1438, Col. Del Valle.

5:00 pm – Se realizarán algunas actividades en la Plaza Principal del Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) Av. Coyoacán s/n., Col. Del Valle.

Durante el día los Padres de Víctimas de Feminicidio se reunirán en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la Avenida Ángel Urraza No. 1137, Col. Del Valle.

Se esperan dos manifestaciones hoy 25 de enero en calles de Gustavo A. Madero



9:00 am – El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se manifestará en la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la Avenida Ing. Eduardo Molina No. 1577, Col. Constitución de la República.

12:00 y 5:30 pm – El Comité Estudiantil de la Escuela Superior de Turismo (COEEST) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunirán en la EST del IPN, en Miguel Bernard No. 39, Col. La Purísima Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero.

Dos manifestaciones hoy 25 de enero se harán en alcaldía Miguel Hidalgo

12:00 pm - Trabajadores de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestarán en Alcázar del Castillo de Chapultepec Calz. Del Rey s/n., Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Col. San Miguel Chapultepec.

6:00 pm – Un grupo de manifestantes se reunirá en la Avenida Patriotismo, s/n., y Avenida Benjamín Franklin, Colonia Escandón I Sección.

Otras manifestaciones hoy 25 de enero que se harán en CDMX

10:00 am – Dos de las manifestaciones hoy 25 de enero se llevarán a cabo en las alcaldías Coyoacán y Xochimilco, por lo que las siguientes zonas podrían resultar afectadas:

Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Kiosco de Xochimilco Av. 16 de Septiembre y Pino s/n., Col. El Rosario Alc. Xochimilco.

11:00 am – Familiares y Amigos de Vícitmas de Violencia Familiar se reunirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo Alc. Iztapalapa.

12:00 pm – La Asamblea de Trabajadores Pilares se reunirá en el Monumento a Álvaro Obregón (Parque de la Bombilla) Av. Insurgentes y Av. De la Paz s/n., Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón.

¿Qué autos no circulan este 25 de enero?

Este 25 de enero el Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).