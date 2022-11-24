Cesar violenta represión contra manifestaciones en Irán: ONU

La violenta represión contra las manifestaciones que sacuden Irán "debe cesar", exhortó este jueves el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en una reunión de urgencia para decidir si se abre una investigación internacional sobre los abusos de los que se acusa a Teherán.

Los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la más alta instancia de la institución en materia de derechos humanos, se reúnen para abordar "el deterioro de la situación" en Irán.

"Me duele ver lo que está pasando en el país. Las imágenes de niños asesinados, de mujeres golpeadas en las calles, de personas condenadas a muerte. Hemos visto oleadas de protestas en los últimos años pidiendo justicia, igualdad, dignidad y respeto por los derechos humanos".

"Han sido recibidos con violencia y represión. El uso innecesario y desproporcionado de la fuerza debe terminar. Los viejos métodos y la mentalidad de fortaleza de quienes ejercen el poder simplemente no funcionan. De hecho, solo agravan la situación. Ahora estamos en una crisis de derechos humanos en toda regla, dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

La sociedad en Irán clama por un cambio

Turk dijo que la gente de toda la sociedad iraní estaba clamando por un cambio, mostrando un valor increíble. "Insto al gobierno y a los gobernantes a que escuchen", dijo.

"Las fuerzas de seguridad... han utilizado munición real, perdigones y otras bolitas metálicas, gases lacrimógenos y porras.

"Los manifestantes iraníes no tienen un lugar en el Consejo de Derecho Humanos en Ginebra, no tienen voz en las Naciones Unidas", había dicho poco antes la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.

Cientos de muertos por manifestaciones

Desde hace dos meses, la represión de las manifestaciones en Irán ha dejado al menos 416 muertos, 51 de ellos niños, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Esta ola de protestas contra el gobierno --surgida tras las reivindicaciones de las mujeres después de la muerte Mahsa Amini, fallecida bajo custodia de la policía de la moral por no llevar correctamente el velo islámico-- ha alcanzado una envergadura sin precedentes desde la Revolución Islámica de 1979.

Miles de detenidos en Irán

Según Türk, unos 14,000 manifestantes, incluyendo niños, han sido detenidos en el contexto de las protestas, "una cifra descomunal".

Dijo que, según fuentes oficiales, al menos 21 personas detenidas en el contexto de las protestas se enfrentan actualmente a la pena de muerte, de las cuales al menos seis han sido condenadas a muerte por cargos de enemistad con Dios y corrupción en la Tierra.

Pidió que pongan en libertad a todos los detenidos por protestar pacíficamente y que impongan una moratoria a la pena de muerte.

Violaciones a derechos humanos

El Consejo tiene que decidir el jueves si nombra a un equipo de investigadores de alto nivel para analizar todas estas violaciones de los derechos humanos vinculadas a la represión de las manifestaciones.

Según el proyecto de resolución, presentado por Alemania e Islandia, esta misión de investigación internacional independiente tendrá que incluir "la dimensión de la violencia relacionada con el género".

"Tenemos que hacer todo lo que podamos para sacar a la luz la verdad de lo que pasa en Irán y apoyar los llamados del pueblo iraní a la justicia y la responsabilidad", declaró la embajadora de Estados Unidos, Michéle Taylor.

El gobierno de Irán acusó, por su parte, a los países occidentales de carecer de "credibilidad moral".

