Irrumpen manifestantes de Agrupación Política en el INE

Grupo de unas 40 personas de la Alianza de Organizaciones Sociales (agrupación política) irrumpió hace unos minutos en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Primero se manifestaban fuera de las instalaciones del INE, pero tras el ingreso de un vehículo entraron de manera irregular a la explanada donde realizaron un mitin.

Uno de los manifestantes, Héctor Hernández, informó que decidieron realizar la acción argumentando el retiro de financiamiento público que tienen como Agrupación Política de la Ciudad de México.

Comunicación Social dijo que se pronunciaron a favor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y que las actividades en el Instituto se desarrollan de manera normal.

Los manifestantes se retiraron a las 11:30 horas.