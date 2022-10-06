Mantiene PRI esperanza de alianza con los partidos PAN y PRD

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados adelantó su voto a favor de los cambios hechos por el Senado para garantizar hasta el 2028 la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y aún tiene esperanza de que se mantenga la alianza Va Por México, a pesar de que el PAN y el PRD la dieron por muerta.

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, dijo que su partido no le teme a que los identifiquen como el PRIMOR, pues, ese es un discurso de quienes quieren que la alianza se termine y PRI le apuesta a que esta siga viva.

Aseguran que alianza "sigue viva".

“Vamos por partes. Nosotros actuamos correctamente, como actuaron los senadores del PRD, así, y nosotros hacemos votos porque continúe la Alianza. A nosotros nos identifican como los que votamos por lo que la gente quiere. El 80 por ciento de los mexicanos quiere paz y quiere que el Ejército participe en ella, y eso es lo que nos interesa a nosotros”, manifestó.

El líder de los diputados priistas en San Lázaro, señalo que se mantendrán atentos para que en el presupuesto de 2023 se cumpla con destinar recursos para la capacitación y preparación de policías estatales y municipales, como se estipula en la minuta que reforma el artículo quinto transitorio de la Constitución en materia de Guardia Nacional.