¡Van por la familia! Mantienen orden de captura contra excuñada de Javier Duarte

Un tribunal federal rechazó cancelar la orden de aprehensión girada contra Mónica Gihan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte, por una supuesta defraudación fiscal de casi dos millones de pesos.

A través de un amparo Macías Tubilla buscaba que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la posible prescripción del delito que se le imputa y se anulara el mandato de captura librado en su contra.

Petición de excuñada de Javier Duarte no estuvo acompañada de pruebas

Para los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, el Ministerio Público sí tenía la facultad de pronunciarse sobre el fondo de la petición, donde la hermana de Karime Macías aseguró que ya transcurrieron los cinco años que establece la ley para decretar la prescripción del ilícito.

Y es que la petición de Mónica Gihan no estuvo acompañada de datos de prueba, por los hechos que se le imputan, por una probable defraudación fiscal equiparable por omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el 16 de octubre de 2016.

“Una vez que la carpeta judicial se encuentra judicializada, cualquier petición que haga la persona imputada relacionada con el procedimiento penal debe elevarla ante el juez de Control y no con su contraparte, esto es, la fiscalía; y cuando se pide la prescripción de la acción penal, una vez que se libró orden de aprehensión y no se ha cumplimentado, es el juez de Control quien tiene jurisdicción para decretarla y no el Ministerio Público”, señaló el tribunal.

Exesposa de Javier Duarte lucha contra extradición

Cabe recordar que a inicios de 2023, un tribunal federal rechazó amparar a su hermana, Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, pues pretendía anular el proceso de extradición en su contra ante el gobierno del Reino Unido para enfrentar a la justicia por un supuesto fraude multimillonario al gobierno de Veracruz.

De igual forma, la defensa de Karime Macías alegó ante que el delito de fraude que le señala la Fiscalía ya prescribió; sin embargo, en su sentencia los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la capital puntualizaron que Veracruz informó que dicho delito sigue vigente.