Manuel pidió la bendición a su madre para ir a trabajar y no volvió

Manuel Alejandro López Chávez, es un joven de 21 años quien fue reportado como desaparecido, luego de que el 22 de enero salió de su casa a realizar un trabajo y no regresó; su madre lo busca y recuerda cómo fue el último día que lo vio en Tlaquepaque, Jalisco.

A su madre le dijo que iría a trabajar un par de días al estado de Sinaloa, haciendo un flete, pero pasaron los de esos días de esa fecha, y no se sabe nada de Manuel Alejandro.

Liz, madre de Manuel Alejandro recuerda: “Baja pero ya bajó a despedirse de mi, me dijo que le diera su bendición que se iba a ir a Sinaloa a trabajar y que llegaba en dos días, pues es día y que no llega, y ya no sé nada de él no contesta el celular”.

Buscan pistas para encontrar a Manuel

Desesperada, la madre de Manuel Alejandro interpuso la denuncia por desaparición.

La ficha de búsqueda detalla el aspecto de Manuel Alejandro, estatura media, vestía pantalón, camisa y gorra color negro, tenis rojos. Un tatuaje en la mano izquierda. Fue visto por última vez en la colonia centro de Tlaquepaque, Jalisco,

Incluso, hay un video en el que se ve caminando al lado de otro hombre.

“Y no se fue con el muchacho que en verdad hace fletes, pero es que no tenemos nada de contacto”.

Manuel Alejandro López Chávez es el mayor de cinco hermanos, su familia lo espera con bien en casa.

“Yo nunca pensé estar en este lugar y estoy, es muerte en vida, es muerte en vida total porque no sabes si está vivo o si está muerto si lo vas a encontrar, si no lo vas a encontrar, sea como sea lo quiero encontrar y Manuel por favor si estás viendo esto vente a la casa, no te vamos a regañar mijo. Te lo prometo que no te vamos a regañar. Que regreses por favor y que estés bien y te cuides mucho”, llama Liz, madre del joven desaparecido.