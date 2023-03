Manuel de 10 años huía de un perro y terminó atropellado en Culiacán

Manuel de 10 años fue atropellado cuando regresaba a casa luego de salir de la escuela, pero un perro los atacó en el municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa, y todo quedó registrado en una cámara de video vigilancia.

En el video se ve cómo el pequeño y su madre caminan tranquilamente por una de las banquetas de la Colonia Miguel Hidalgo, pero su tranquilidad se ve interrumpida cuando un perro sale de una casa y se abalanza sobre ellos.

Manuel fue atropellado en Culiacán cuando huía de un perro

Por el pavor, Manuel intenta escapar jalando a su madre, sin darse cuenta que una camioneta se aproxima a velocidad, la cual termina por atropellarlos.

“Lo recogí en la escuela y al regresar, al cruzarnos la calle, se salió un perro de una casa. El perro se me echó encima hacía la cara y pues qué hicimos nosotros, pues correr, el niño le tiene pavor a los perros, me jaló el niño y la verdad yo no miré cuando el carro venía ni nada, lo jalé y en eso fue cuando ya me pegó el carro, yo caí hacía un lado y al niño lo jaló el carro, pero el carro le pasó todavía por arriba al niño y me le quebró el muslo,” expresó María Fernanda Soto, mamá de Manuel.

María Fernanda, fue trasladada a la Cruz Roja, donde recibió atención médica, pero quien sufrió la peor parte fue el pequeño Manuel, quien fue llevado al hospital pediátrico de Sinaloa, donde tuvo que ser intervenido para colocarle unas placas en sus huesos.

En primera instancia, el dueño de la camioneta apoyó con los gastos médicos pero posteriormente se deslindó de responsabilidades.

“La persona de la camioneta nada más se hizo responsable dos días y ya no lo volví a ver, ni mi esposo ni yo lo volvimos a ver. Le siguió hablando él pero le dijo que ya no se podía hacer responsable del niño porque él no había tenido la culpa,” finalizó la mamá de Manuel, María Fernanda Soto.

Manuel de 10 años, requiere de cuidados y medicinas especiales, además de que va a necesitar de terapia física y psicológica.