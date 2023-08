Campañeando: El carnal Marcelo Ebrard dice que ¡No se va, no se va... no se va!

El carnal Marcelo Ebrard dice que “ya chole” con la cantaleta acerca de que va abandonar el barco de Morena: “Yo no me voy a ir a ningún lado... eso es lo que quieren promover... Nosotros respetaríamos cualquier resultado siempre y cuando se respete la voluntad de las personas”.

Sin embargo la que ya hizo corajón fue Claudia Sheinbaum, y es que en la mesa de las hermanas tapatías hizo su debut como “Standupera”: “Disculpe señorita... aquí es con las Hermanas Coraje... no, yo creo que es más adelante... Oiga me dijo un joven que es aquí... Aquí no hay ningunas hermanas coraje... Si viene a comer aplástese y trague...jajaja”.

Hoy en Jalisco nos acompañó el pueblo de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Jalisco. Compartimos la alegría de la transformación. pic.twitter.com/7jvgOSKfax — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 25, 2023

El que ya bajó la cortina es Don Ricardo Monreal quien desde la comodidad del sillón de su casa, invitó al pueblo bueno y sabio a su cierre de pre-pre-precampaña: “Terminamos bien y de buenas... Ahora cerraremos nuestro evento el próximo 26... Ojalá nos puedas acompañar... Ahí te espero en la plaza de las tres culturas”.

Y el que no anduvo muy “agusto” fue Adán, quien a codazos se abrió paso en la contienda de las “corcholatas”: “Miren... voy a decirles algo entre tranto cariño... entre tanto apoyo... Ya no se puede ocultar... Este arroz ya se coció”.