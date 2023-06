“Me volví a poner la camisa": Marcelo Ebrard asegura austeridad en su campaña

Este miércoles 14 de junio el ex canciller Marcelo Ebrard se registró como aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación para las elecciones 2024.

Después de haberse separado de la titularidad de la SRE, Ebrard llegó este miércoles al rededor de las 12:00 horas al evento realizado un hotel ubicado en la capital para compartir su registro como la primera corcholata de Morena en compañía del dirigente nacional de Mario Delgado, así como la secretaria General, Citlalli Hernández.

Cabe destacar que durante el evento, Ebrard aseguró que su campaña sería austera, tal como lo hizo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

Marcelo Ebrard asegura que su campaña será la más austera

Al ser cuestionado sobre el financiamiento de los recorridos por el país, Ebrard mencionó que será el próximo jueves 25 de junio cuando se informe cómo se manejará el financiamiento del proceso electoral, sin embargo el hoy aspirante adelantó que el partido guinda no aportará recursos por lo que todos los gastos dependerán de cada uno de los aspirantes, “va a ser la campaña más austera, entonces no me angustia eso”, señaló el candidato.

En ese sentido, Marcelo Ebrard pidió no olvidar de donde viene y aprovechó para recordar un anécdota sobre la camisa que estaba usando en ese momento, pues señaló que su era la misma que utilizó en el 2018 cuando fue invitado a la campaña presidencial por el ahora presidente López Obrador.

Entre risas, el hoy aspirante por Morena recordó que su camisa era la misma que usó cuando fue invitado por el presidente Andrés Manuel a realizar recorridos en la región del norte durante la campaña rumbo a la presidencia y recalcó que fue el presidente quien le dijo que tenia que tenía que caminar y hablar con la gente, “me volví a poner la camisa y así pienso otra vez, vamos a hacer los mismo que hicimos en 2018".

¿Cómo se conocieron AMLO y Marcelo Ebrard?

La relación entre el hoy aspirante Marcelo Ebrard y AMLO comenzó en agosto de 1993, cuando era secretario general del Gobierno de la capital, a pocos días de los festejos por la Independencia de México.

Corría el año 2000 cuando Marcelo Ebrard buscaba la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, mismo cargo que añoraba AMLO. Ebrard representaba al Partido de Centro Democrático (PDC); el cual posteriormente desapareció por lo que tuvo que sumarse a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido donde se encontraba López Obrador, por lo que no tuvo más opción que declinar a favor del tabasqueño, quien posteriormente obtuvo el puesto.

Marcelo Ebrard se unió a las filas del partido guinda cuando AMLO buscó por tercera oportunidad ser presidente de México en los comicios de 2018, cuando se lanzó como candidato con la coalición conformada también por el PT y el Partido Encuentro Social (PES). Posteriormente, tras quedar electo como presidente de México, en julio de 2018, López Obrador nombró a Ebrard como el próximo canciller.