Marcelo Ebrard recibe a la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega

Ciudad de México. El día de hoy, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt.

Ambos cancilleres revisaron el estado de la relación política y destacaron la excelente cooperación entre los dos países en su calidad de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas 2021-2022.

Ebrard y Huitfeldt identificaron posibles oportunidades de cooperación bilateral en los ámbitos de tecnologías de la salud y de innovación. Se congratularon por el establecimiento del Ecosistema Binacional de Innovación México-Noruega (EBI) en octubre de 2019, que busca aportar alternativas al modelo global de desarrollo actual y generar riqueza, valor y conocimiento para beneficio de los pueblos de ambos países.

Muy buena reunión con Anniken Huitfeldt , Ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega. Colaboramos estrechamente por la Paz, la mediación , la igualdad de género y los valores democráticos de bienestar y justicia . Bienvenida y muchas gracias por su visita !!! pic.twitter.com/6sRmP9InE7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

Al hablar del ámbito regional, los cancilleres resaltaron la prioridad otorgada a la mediación y a la negociación como entre las herramientas más eficaces para reducir las tensiones en conflictos en varias partes del mundo. En este tenor se refirieron a la situación en Europa y América Latina.

📸 El canciller @m_ebrard, acompañado por @CMorenoToscano1, @maximilianoreyz, Emb. de la Fuente y personal de la @SRE_mx, recibió a la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, @AHuitfeldt, para dialogar sobre mediación, procesos de paz, cooperación internacional y geopolítica. pic.twitter.com/l8worlh0Vc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2023

La visita a México de la ministra Anniken Huitfeldt se da en el contexto de la celebración del primer “Retiro sobre mediación de América Latina y el Caribe”, que se realizará el 8 y 9 de febrero en la Ciudad de México y Cuernavaca. En este evento, coorganizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y el Centro para el Diálogo Humanitario, se reunirá un grupo de 50 personas provenientes de 17 países, compuesto por mediadores, diplomáticos, funcionarios, académicos y expertos para promover soluciones a conflictos en la región y fomentar capacidades en materia de mediación.

