Este es el plan de crecimiento económico que Marcelo Ebrard propone

El aspirante a representar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, compartió su plan de crecimiento económico sostenible para México, esto, a través de una conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes 14 de agosto en una fábrica de colchones.

En el evento se encontró el Dr. Robert Engels, premio Nobel de Economía 2003 y dio su perspectiva sobre el crecimiento económico y el potencial que tiene México.

¿En qué consiste el plan de crecimiento económico de Marcelo Ebrard?

Estas son algunas de las propuestas de Ebrard en su plan económico:



Llegada de más empresas transnacionales, no solo se verá beneficiado el sistema financiero del país a gran escala, también los miles de mexicanos y mexicanas que encontrarán un espacio para laborar ahí

Salarios más altos, que suban al mismo ritmo que suben los precios del mercado

Cambiar la informalidad y apoyar a los emprendedores para que tengan su negocio en 2 semanas, lo que implicaría eliminar leyes que pueden ser "trabas"

Inversión en la infraestructura del país

Implementación de un sistema de electromovilidad

Fue un placer presentar mis ideas sobre la economía de México y su futuro y además, contar con la presencia de Robert Engel, Premio Nobel de Economía 2003, buen amigo mío y de nuestro país. Le regalé “The Path of México “ libro de mi autoría traducido ya al inglés. pic.twitter.com/2Edx54BWzj — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 14, 2023

Marcelo Ebrard habla sobre la formalidad de México para hacer negocios

Ebrard menciona que India se hizo un país formal y crece un 8.5% al año y que nadie usa efectivo, por lo que es importante digitalizar los pequeños negocios; sin embargo, destacó que en México es muy difícil la formalidad, por los reglamentos, leyes, entre otras, por lo que se buscará hacerlo barato y accesible para apoyar a la gente que quiere emprender.

"Queremos crecimiento económico, sí, por supuesto, queremos más inversiones, queremos más empresas, pero esencialmente lo que queremos es que la calidad de vida, el nivel de ingreso, los salarios crezcan, México firmó el tratado de comercio en 1993 de entonces al 2018 crecimos menos del 2% anual, China creció al 10% Vietnam creció al 7, Corea del Sur creció al 6.8, y nosotros a menos del 2", dijo.

En ese sentido, destacó que buscará que la economía mexicana crezca en un 5%. Finalmente, Ebrard presumió que su proyecto ya había sido aprobado por el economista premio Nobel.