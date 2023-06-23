¡No solo AMLO! Marcelo Ebrard presume su peluche

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, presumió a través de sus redes sociales que ya cuenta con un peluche, como es el caso de los famosos "amlitos", figura representativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El peluche del excanciller Marcelo Ebrard, también conocido como "Marce-peluche" cuenta con una copia de su libro "El Camino de México". Asimismo, el morenista compartió una fotografía con uno de sus compañeros policías cuando él estuvo de secretario de Seguridad de 2002 a 2004.

Cabe recordar que los peluches de la corcholata ya habían salido a la luz desde meses atrás; sin embargo, esta vez Ebrard compartió orgulloso de su representación.

Ante restricciones del INE, Marcelo Ebrard comparte sus "sueños"

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una serie de limitaciones para este recorrido de las seis corcholatas; sin embargo, Marcelo Ebrard ha sido señalado de no acatarlas, pues una de estas es que no puede formular propuestas.

Tan solo en pasados días, el excanciller propuso la creación de una nueva secretaría de la 4T, donde además invitó al hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, a que fuera el titular; sin embargo, este lo rechazó.

Sobre el impedimento del INE, Marcelo Ebrard sentenció: “Nosotros tenemos que observar las normas del partido y del INE. Creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar”.

¿Qué no pueden hacer las corcholatas durante su recorrido?

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó las acciones que no pueden realizar las corcholatas durante el recorrido por el país:

