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Canciller Marcelo Ebrard se suma a los esfuerzos del Juguetón

Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañado de su esposa se suma al Juguetón, para regalar sonrisas a los niños este Día de Reyes.

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Marcelo Ebrard

Escrito por: Azteca Noticias

El Juguetón contó con la visita del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien realizó un recorrido por las instalaciones de TV Azteca y vio el trabajo que se realiza en el Juguetón, el cual desde hace casi tres décadas regala sonrisas a los niños cada Día de Reyes.

Marcelo Ebrard estuvo acompañado de su esposa.

El Juguetón ya es la colecta más grande juguetes a nivel mundial y cada suma a más mexicanos con el objetivo de llevar un juguete en Día de Reyes a niños que no pueden recibirlo.

El titular de la SRE estuvo acompañado de su esposa y contribuyó al Juguetón.