Canciller Marcelo Ebrard se suma a los esfuerzos del Juguetón

El Juguetón contó con la visita del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien realizó un recorrido por las instalaciones de TV Azteca y vio el trabajo que se realiza en el Juguetón, el cual desde hace casi tres décadas regala sonrisas a los niños cada Día de Reyes.

Felices de contribuir al juguetón de Jorge Garralda para que llegue una sonrisa a todo México el día de reyes. pic.twitter.com/nHHxwrnHKn — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 4, 2023

Marcelo Ebrard estuvo acompañado de su esposa.

El Juguetón ya es la colecta más grande juguetes a nivel mundial y cada suma a más mexicanos con el objetivo de llevar un juguete en Día de Reyes a niños que no pueden recibirlo.

El titular de la SRE estuvo acompañado de su esposa y contribuyó al Juguetón.