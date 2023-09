Marcelo Ebrard y el adiós al “carro completo” en 2024

Nomás no aprenden. Les costó la gubernatura de Coahuila con el desmadrito que se armaron con Ricardo Mejía, Evaristo Lenin y Armando Guadiana… y no hubo lecciones aprendidas con el PA-PE-LÓN que se aventaron hoy los del Consejo Nacional de Morena y Marcelo Ebrard.

#CDMX | A unas horas de que se den a conocer los resultados de la #encuesta de @PartidoMorenaMx, @m_ebrard dice que han encontrado incidencias superiores a lo que habían previsto.



"Esto ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita", afirmó. pic.twitter.com/JW2Y1VS5Q1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2023

Marcelo Ebrard: percepciones y reposición

A principios de esta semana, incluso varios días antes, el ex canciller Marcelo Ebrard expresó su preocupación sobre el levantamiento de la #EncuestaMorena para definir al candidato de su partido para la presidencia del próximo año, como lo dejan ver los siguientes tuits:

Muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana .Todo mi respaldo a Malú Micher y a Martha Delgado quienes están ( desde ayer y toda la noche ) tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido.Les… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 30, 2023

Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso .Mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas.Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 5, 2023

Y las cosas eclipsaron en las primeras horas de este miércoles, 6 de septiembre, cuando el equipo de representantes de Marcelo Ebrard se dijo “sorprendido” por el “nivel de incidencias que se registraron en el proceso”.

Con la bomba a punto de estallar, Marcelo Ebrard llegó al World Trade Center (WTC), lugar donde se contaron los votos de la #EncuestaMorena, para proponer la reposición de la encuesta morenista por irregularidades en el 14% de las urnas de la #EncuestaMorena.

Es decir: manipulación en mil 500 de 12 mil cuestionarios aplicados…“Esto ya no tiene remedio”, dijo Marcelo Ebrard a los medios de comunicación.

Mario Delgado: el dilema del dirigente

Con la ruptura de su partido en puerta, el presidente de Morena, Mario Delgado, tenía de dos sopas: a) atender las demandas de Marcelo Ebrard (no necesariamente cumplirlas); o, b) Ignorarlo. Su decisión sería trascendental.

En política el tiempo es importante y mientras esta reflexión se maquinaba, el equipo de Marcelo Ebrard, liderado por la senadora Malu Micher, fue detenido y se le prohibió el acceso al WTC para el recuento de los votos.

Cosa inusitada porque si de algo se requería en ese momento era de certeza y transparencia, no sólo para Marcelo Ebrard y su equipo, sino para todos los miembros de la competencia. Publicidad, máxima publicidad…. Si bien no para todos nosotros, ciudadanos de a pie, al menos para ellos, los miembros del partido, como se había definido desde el principio. Y no fue así.

. @m_ebrard señala que Malú Micher fue golpeada por la #policía de la #CDMX cuando intentó acreditar a sus representantes para el conteo de la encuesta de #Morena https://t.co/kPoeraB2QZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2023

Nunca sabremos quién ordenó el freno a Marcelo Ebrard y sus representantes, pero fue determinante para la fractura de Morena. “Propusimos una cosa y nos aventaron a la policía”... “Mario Delgado y Alfonso Durazo son unos cobardes”, dijo ex secretario de relaciones exteriores, al tiempo que anunció su retirada de la contienda.

Lecciones aprendidas… para otros procesos y candidatos

Lo que sí sabemos es que en dos videos publicados en la cuenta oficial de Twitter del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, el líder de Morena, Mario Delgado dejó en claro su postura: no le voy a hacer caso a Marcelo, porque:



Si hubo irregularidades, no importan;

El proceso se mantiene;

No hubo fuerza pública; y, básicamente,

En la #EncuestaMorena todo está en orden.

Esta postura, que ignoró por completo lo sucedido con Marcelo Ebrard, significó dos cosas: a) Una ruptura (que se llevará a los desilusionados de la Cuarta Transformación, los cuales -me cuentan- no son pocos); y, b) El desvanecimiento de la ilusión del “carro completo” que tanto necesitaba el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador necesitaba todos los votos para arrasar en las elecciones del próximo año y con ello lograr las mayorías calificadas que se necesitan para hacer modificaciones a nivel constitucional en, al menos, tres áreas prioritarias:



Meter a la Guardia Nacional a la SEDENA;

a la SEDENA; Reformar al INE de una vez por todas; y,

de una vez por todas; y, Bajar la pensión a 60 años.

Hoy este escenario reformista, transformador, se ve muy complicado… y todo por una mala gestión del liderazgo en círculo rojo del Movimiento de Regeneración Nacional que vio el aluvión de Marcelo Ebrard y que no hizo nada, como en Coahuila hace unos meses. ¿O ustedes qué piensan?