¡Lo corrió! El día que Marcelo Ebrard despidió a Martí Batres de su gabinete

En el arranque del proceso para definir al coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum anunció que dejará su puesto como jefa de Gobierno de la CDMX para competir contra Marcelo Ebrard y todas las "corcholatas" de la 4T, por lo que Martí Batres quedará al frente de la capital para el último año de su mandato, quien finalmente accederá al cargo tras dos intentos fallidos.

Lo curioso del momento político es que, quien fuera mano derecha de Sheinbaum durante su reciente gestión, ya tuvo un grave desencuentro con uno de sus principales competidores. Fue en el 2011 cuando Martí arremetió públicamente contra Ebrard por su asistencia al informe de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

En aquel momento, Marcelo se desempeñaba como Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Batres como secretario de Desarrollo Social, ambos afiliados al Partido de Revolución Democrática (PRD) y partidarios de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sostuvo en todo momento que la elección presidencial que perdió contra Calderón había sido "espuria".

EL LUNES COMIENZA EL RECORRIDO.@m_ebrard se comprometió a tener una campaña #austera previo al inicio de recorrido de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la #CuartaTransformación. https://t.co/4MXVqvDZp0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

Así despidió Marcelo Ebrard a Martí Batres en el 2011

Felipe Calderón entraba en su último año completo como mandatario y a su informe de gobierno asistió Ebrard como jefe de gobierno; sin embargo, la acción fue mal vista por Batres, quien dejó entrever la importancia de la lealtad a AMLO.

"Yo voy a defender el derecho por el que he luchado toda mi vida, yo soy un militante de izquierda desde de siempre y creo que es muy importante la lealtad a la gente. Luchamos en contra del fraude electoral, le informamos a la gente cómo nos robaron la presidencia de la República en el año 2006 y bueno, esta es una cuestión muy importante para mí y para millones de personas que vamos a seguir luchando", afirmó en su momento.

Marcelo Ebrard entendió el mensaje y, a través de un comunicado, dio a conocer la destitución de Batres, ya que consideró en declaraciones posteriores mencionó que "no se puede ser secretario de un gobierno y opinar en contra del Jefe de Gobierno como lo hizo Martí Batres. Entonces, yo esperaba que él renunciara por sí, después de lo que declaró el día viernes, de no hacerlo así, el día de hoy fue removido, que es una potestad, una facultad del Jefe de Gobierno".

De esta forma se fraguó un momento tensó que terminó con la relación laboral de los dos partidarios del PRD en aquel entonces. Meses después, Martí se postuló en la elección interna del partido para optar a la jefatura de Gobierno, pero perdió ante Miguel Ángel Mancera y desapareció de la escena política por un breve periodo.

