Miles salen a marchar por la paz en Perú tras violentas protestas

Este martes, miles de personas salieron a las calles de Perú para marchar por la paz y tranquilidad tras las violentas protestas que se reportaron en el país por la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Los disturbios dejaron un saldo de 22 muertos y después se frenaron tras coincidir con las fiestas decembrinas y fin de año.

Este día, miles de personas marcharon por las calles de Lima portando una larga bandera roja y blanca, algunos llevaban la camiseta de la selección de futbol para pedir paz.

"Esto es un clamor del pueblo peruano, lo que queremos es paz. Son millones de peruanos y los vándalos son unos pocos, ellos no van a tomar nuestro país a través de la violencia, por eso estamos aquí", dijo Mónica Sánchez, una de las manifestantes.

GRAN MARCHA POR LA PAZ...!!! VIVA EL PERÚ...!!! pic.twitter.com/4RgmKamOGZ — Miguel Veliz (@panperu2016) January 3, 2023

Además de Lima, otras ciudades de Perú se sumaron a la solicitud de paz, entre ellas Arequipa y Tacna en el sur y en La Libertad en el norte. Además en las ciudades andinas de Huancayo y Puno.

La manifestación llamada "Gran Marcha por la Paz" fue organizada por grupos conservadores y religiosos.

¿Por qué protestan en Perú?

A principios de diciembre, Pedro Castillo intentó disolver al Congreso, lo que provocó que votaran para destituirlo como presidente del país y lo detuvieran por acusaciones de rebelión y conspiración contra el Estado.

Esto desató una serie de protestas violentas que provocaron la muerte de 22 personas en Perú.

Tras la expulsión de Castillo el 7 de diciembre, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder y anunció un gobierno de transición hasta que se realicen unas elecciones anticipadas, previstas inicialmente para abril del 2024.

Para evitar los disturbios, la presidenta Boluarte envió a sus ministros en los últimos días a algunas regiones del sur del país en busca de dialogar con los líderes de los manifestantes, pero muchos de ellos rechazaron reunirse con los funcionarios.

A mediados de diciembre, el gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia en el país, una medida que permite a las Fuerzas Armadas ayudar a la policía a mantener el orden público en Perú.

