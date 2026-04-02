Marchas y bloqueos hoy 2 de abril en CDMX: Calles cerradas y rutas alternas EN VIVO
La CDMX vivió una jornada de intensa actividad este jueves 2 de abril. Entre movilizaciones, rodadas nocturnas y marchas, la movilidad se vio afectada.
Mantente informado sobre el estado del tránsito vehicular, las movilizaciones sociales y los eventos masivos que complican la circulación en las principales avenidas de la Ciudad de México hoy, jueves 2 de abril de 2026.
La movilidad en la capital del país enfrenta una jornada de retos importantes debido a los operativos especiales por la Semana Santa 2026. Especialmente en la alcaldía Iztapalapa, se registran cortes escalonados y cierres totales en las inmediaciones de la Macroplaza y el Cerro de la Estrella por la 183 Representación de la Pasión de Cristo.
Además de las festividades religiosas, la agenda de marchas y diversas obras de mantenimiento en arterias como San Antonio Abad y el Eje 1 Norte generan asentamientos considerables. En este espacio te compartimos el reporte actualizado minuto a minuto, así como las alternativas viales en vivo para que logres llegar a tu destino sin contratiempos.
¿Qué calles están cerradas hoy? A continuación, detallamos los puntos con mayores afectaciones y las rutas sugeridas por las autoridades capitalinas.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 02 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
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¿Vas a salir? Caos vial en CDMX este 2 de abril: Iztapalapa y Chapultepec esperan a millones
Fluidez vial en Viaducto Miguel Alemán
Se reporta un buen avance en la circulación sobre el Viaducto Miguel Alemán en ambos sentidos, específicamente en el tramo que comprende desde la Avenida de los Insurgentes hasta la Calzada de Tlalpan.
La movilidad se mantiene constante para quienes transitan por esta zona de la ciudad durante los últimos minutos de este jueves.
Viaducto Miguel Alemán muestra #BuenAvance en ambos sentidos entre Av. Insurgentes y Calz. de Tlalpan. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/SXAvbXIQbC— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Cierre en República de Cuba por manifestantes
Se mantiene cerrada la calle República de Cuba, a la altura del Callejón Héroes del 57, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El corte vial es provocado por un grupo de manifestantes que se mantienen en la zona del Centro Histórico. Como alternativas viales para evitar este punto, las autoridades recomiendan utilizar José María Izazaga y Tacuba.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en República de Cuba a la altura del Callejón Héroes del 57 alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial José María Izazaga y Tacuba. pic.twitter.com/ygFbdeKsjm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Carga vehicular en Avenida Chapultepec al cruce con Monterrey
Se registra carga vehicular moderada en los semáforos de Avenida Chapultepec, con dirección de la calle Monterrey hacia la Avenida Cuauhtémoc.
Aunque el flujo es constante, los tiempos de espera en el cruce han aumentado durante la última hora. Se recomienda a los conductores mantener la precaución al circular por esta zona de la colonia Roma.
21:31 Carga al cruce con semáforos en Av. Chapultepec de Monterrey hacia Cuauhtémoc. pic.twitter.com/2lHFYMvlZs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Se normaliza la circulación en Avenida Javier Rojo Gómez
Tras la conclusión de las actividades programadas por las festividades de Semana Santa 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que se ha restablecido el flujo vehicular en la Avenida Javier Rojo Gómez, en el tramo comprendido entre el Eje 6 Sur y la Calzada Ermita Iztapalapa. Los cortes que afectaban la zona han sido retirados, permitiendo el paso libre de automóviles en ambos sentidos.
20:28 Se normaliza la circulación de Av. Javier Rojo Gómez entre Eje 6 Sur y Calz. Ermita Iztapalapa, luego de festividades de #SemanaSanta2026 pic.twitter.com/4p7PYChu8q— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Afectación vial en Calzada de La Viga por festividades
Se reporta que tres carriles de la Calzada de La Viga permanecen ocupados desde la Avenida Lorenzo Boturini hasta Gutiérrez Nájera.
La reducción de la capacidad vial se debe a la instalación de puestos y actividades relacionadas con la Semana Santa 2026.
El Centro de Orientación Vial recomienda a los automovilistas utilizar Francisco del Paso y Troncoso como alternativa para evitar los asentamientos en la zona.
20:00 #PrecauciónVial | Permanece afectada la circulación en tres carriles de Calz. de La Viga desde Av. Lorenzo Boturini hasta Gutiérrez Nájera, #SemanaSanta2026. #AlternativaVial Fco. del Paso y Troncoso. pic.twitter.com/knzSr6adyf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Suspensión de carril reversible en Circuito Interior
Con motivo de las festividades de Semana Santa 2026, el modo reversible en Circuito Interior fue suspendido en el tramo que va de Marina Nacional a La Raza.
Esta medida, aplicada en el horario de 17:00 a 20:00 horas, afecta la circulación habitual de sur a norte.
Las autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios tomar previsiones ante posibles ajustes en los tiempos de traslado durante este periodo vacacional.
#PrecauciónVial | Por motivo de #SemanaSanta2026, se suspende modo reversible en Circuito Interior, de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/FpO31LlOjh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Persisten cierres y carriles reversibles por obras en Sur 122 y Minas de Arena
La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el dispositivo vial en la zona poniente debido a trabajos de infraestructura. Se registra reducción de carriles en Avenida Sur 122, desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya con dirección al sur; el sentido opuesto opera como carril reversible.
Asimismo, Calzada Minas de Arena permanece cerrada de Sur 122 a Avenida de las Torres, con acceso permitido únicamente a tránsito local. Como alternativas viales se sugiere utilizar Avenida Observatorio, Anillo Periférico y Camino Real a Toluca.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/mC4YnZ3LCl— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Buen avance en Avenida Chapultepec
Se reporta flujo vehicular constante y buen avance sobre Avenida Chapultepec, en el tramo que comprende de Balderas hacia la Avenida de los Insurgentes.
A diferencia de otros puntos de la capital, la movilidad en esta zona se mantiene sin contratiempos durante esta tarde de jueves.
18:30 Av. Chapultepec con #BuenAvance de Balderas a Insurgentes.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/1NZeos9TVJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Se mantiene el cierre en Eje 6 Sur a la altura de ‘La Nueva Viga’
Persiste la afectación vial en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur, desde Callejón Hualquila hasta Palacio, en las inmediaciones del mercado ‘La Nueva Viga’.
El corte a la circulación continúa como parte de los dispositivos de seguridad por Semana Santa 2026 en la alcaldía Iztapalapa.
Las autoridades recomiendan utilizar el Anillo Periférico y Canal de Tezontle para evitar la zona.
18:06 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur de Callejón Hualquila hasta Palacio, inmediaciones de "La Nueva Viga", @Alc_Iztapalapa, por #SemanaSanta2026. #AlternativaVial Periférico y Canal de Tezontle. pic.twitter.com/rRI42kDk5M— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Continúan cierres y operativos por la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Autoridades viales mantienen el operativo de seguridad y tránsito en el centro de la alcaldía Iztapalapa debido a la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Las concentraciones de personas y cortes a la circulación persisten en puntos clave como la Macroplaza Cuitláhuac y las inmediaciones de la Catedral.
Como rutas para evitar el cuadrante afectado durante esta tarde, se sugiere el uso de Eje 5 Sur, Anillo Periférico y Avenida Tláhuac.
#PrecauciónVial | Se llevará a cabo la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” en @Alc_Iztapalapa este 02, 03 y 04 de abril, #SemanaSanta2026. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Ci2QH1Zz89— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Cerrada la circulación en el cuerpo izquierdo de San Pablo
El Centro de Orientación Vial reporta un cierre a la circulación sobre el cuerpo izquierdo de la calle San Pablo, en el tramo que comprende desde la calle San Miguel hasta José María Pino Suárez.
Se recomienda a los automovilistas circular con precaución y utilizar el cuerpo derecho de la misma vialidad como alternativa para evitar el punto de afectación.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación del cuerpo Izquierdo de San Pablo de calle San Miguel a José María Pino Suárez.#AlternativaVial Cuerpo Derecho. pic.twitter.com/2bV9vuQCH5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Corte de circulación en Camino Cerro de la Estrella por festividades
Hay un corte a la circulación en Camino Cerro de la Estrella, a la altura de la Calzada Ermita Iztapalapa.
La restricción vehicular forma parte de los operativos por las festividades de Semana Santa 2026 en la zona.
Como alternativa vial, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar el Anillo Periférico.
#PrecauciónVial | Corte de circulación en Camino Cerro de la Estrella a la altura de Calz. Ermita Iztapalapa, por festividades de #SemanaSanta2026 #AlternativaVial Anillo Periférico. pic.twitter.com/3SvHozUBzZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Implementan reversible en Calzada Ermita Iztapalapa por Representación de la Pasión de Cristo
Se registra el cierre a la circulación en la Calzada Ermita Iztapalapa con dirección al poniente, en el tramo que va de Fundición hasta Puentetitla.
Ante esta afectación por la 183 Representación de la Pasión de Cristo, las autoridades han habilitado un carril reversible en el sentido opuesto.
Se recomienda a los conductores utilizar la Avenida Tláhuac y Canal de Tezontle como alternativas viales.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Calz. Ermita Iztapalapa al Poniente desde Fundición hasta Puentetitla, en sentido opuesto se lleva a cabo reversible, debido a la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” en @Alc_Iztapalapa este 02, 03 y 04 de… pic.twitter.com/KrqbrOeyNy— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Afectación vial en el cruce de Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma por obras
Se reportan complicaciones en la circulación sobre el Eje 1 Norte al cruce con Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a trabajos de mantenimiento en la zona.
El Centro de Orientación Vial sugiere a los automovilistas utilizar los carriles laterales de Reforma y la Avenida Insurgentes como alternativas para evitar los retrasos derivados de las obras.
#PrecauciónVial | Afectada la circulación por #Obras en Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma, @AlcCuauhtemocMx. #AlternativaVial carriles laterales de Reforma y Av. Insurgentes pic.twitter.com/AzNDAeqYIr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Persiste cierre en Calzada San Antonio Abad por obras
La circulación continúa cerrada en ambos sentidos de Calzada San Antonio Abad, en el tramo comprendido entre José María Izazaga y el Viaducto Presidente Miguel Alemán. Esto se debe a trabajos de mantenimiento en la vialidad.
Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar Congreso de la Unión, Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica como rutas alternativas para dirigirse hacia el centro o sur de la ciudad.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Calz. San Antonio Abad entre José María Izazaga y Viaducto Pdte. Miguel Alemán, debido a #Obras. #AlternativaVial Congreso de la Unión, Eje Central e Isabel La Católica. pic.twitter.com/IRAU62Bi9K— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Cierres viales en Javier Rojo Gómez y Eje 6 Sur por Semana Santa
Se registra el cierre a la circulación en la incorporación a Javier Rojo Gómez, así como sobre la misma avenida a la altura de Eje 6 Sur.
La interrupción al tránsito es derivada de las festividades de Semana Santa 2026 en la zona oriente de la capital.
El Centro de Orientación Vial recomienda utilizar el Anillo Periférico como alternativa para evitar los cortes a la circulación.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de la incorporación a Javier Rojo Gómez y Rojo Gómez a la altura de Eje 6 Sur, por festividades de #SemanaSanta2026#AlternativaVial Anillo Periférico. pic.twitter.com/HSmXdAk9j7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Operativo por la 183 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Autoridades capitalinas informan sobre el despliegue de vialidad en la alcaldía Iztapalapa con motivo de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Las afectaciones principales se concentran en las inmediaciones de la Macroplaza Cuitláhuac, la Catedral de Iztapalapa y el Predio de la Pasión durante este 2, 3 y 4 de abril.
Se sugieren como alternativas viales para evitar el cuadrante afectado el Eje 5 Sur, el Anillo Periférico y la Avenida Tláhuac.
#PrecauciónVial | Se llevará a cabo la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” en @Alc_Iztapalapa este 02, 03 y 04 de abril, #SemanaSanta2026. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/wQlr4f9Ea5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Cerrada la circulación en Eje 6 Sur por actividades de Semana Santa
Hay un corte a la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur, desde Callejón Hualquila hasta Palacio, en las inmediaciones del mercado ‘La Nueva Viga’.
La afectación se debe a los operativos por Semana Santa 2026 en la alcaldía Iztapalapa.
Se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales Canal de Tezontle, Eje 5 Oriente (Avenida Javier Rojo Gómez) y la calzada Ermita Iztapalapa para evitar la zona.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur de Callejón Hualquila hasta Palacio, inmediaciones de "La Nueva Viga",@Alc_Iztapalapa, por #SemanaSanta2026. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/bNQFQiiFKX— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Liberan vialidad en el Centro Histórico: Se normaliza el paso en Av. Juárez y Dolores
Se ha normalizado el tránsito vehicular en el cruce de Avenida Juárez y la calle Dolores, en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. La vialidad quedó libre tras el retiro de un grupo de manifestantes que mantuvieron cerrada la zona.
Se restablece la circulación de Av. Juárez y calle Dolores, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, luego de manifestantes. pic.twitter.com/BgOgyfuN44— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
¡Evita el Centro! Bloqueo en calle Dolores complica el paso hacia Av. Juárez
Si te encuentras circulando por el Centro Histórico, toma en cuenta que el paso vehicular en la calle Dolores, al cruce con Avenida Juárez, sigue interrumpido debido a una manifestación.
Para evitar el congestionamiento en la alcaldía Cuauhtémoc, te recomendamos utilizar como vías alternas:
- Revillagigedo
- Balderas
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en calle Dolores a la altura de Av. Juárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes #AlternativaVial Revillagigedo y Balderas. pic.twitter.com/e3d755P8tj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
¡Evita la zona! Bloqueo en Calzada de La Viga y Lorenzo Boturini colapsa el tránsito
Toma tus previsiones si circulas por la alcaldía Cuauhtémoc: se registra un corte total a la circulación debido a la presencia de manifestantes en el cruce de Calzada de La Viga y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito.
La vialidad se encuentra afectada en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas buscar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.
#AlertaVial Se registra el corte a la circulación por manifestantes en Calzada de La Viga y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito en la alcaldía Cuahutémoc. #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026
📍Tome previsiones
Vía @PLATA11CDMX pic.twitter.com/t6ckmqC4Bx
Evita el caos: Manifestaciones complican el tránsito en San Luis Tlaxialtemalco
Si te diriges hacia la zona de Xochimilco, toma en cuenta que la circulación en la avenida Año de Juárez se encuentra detenida debido a la presencia de manifestantes a la altura de Hermenegildo Galeana, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco.
Para evitar retrasos, te recomendamos utilizar las siguientes rutas alternas:
- Tláhuac Tulyehualco
- San Rafael Atlixco
#PrecauciónVial | Afectada la circulación por manifestantes en Año de Juárez a la altura de Hermenegildo Galeana, col. San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco. #AlternativaVial Tláhuac Tulyehualco y San Rafael Atlixco. pic.twitter.com/Quqhl95Dqw— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Eventos de esparcimiento: Iztapalapa y Chapultepec bajo la lupa
El desafío mayor para la vialidad este jueves radica en los eventos religiosos y culturales. La 183 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa continúa durante todo el día en sedes como la Macroplaza Cuitláhuac y el Predio de la Pasión, con un aforo estimado de 2 millones de personas.
Asimismo, el Bosque de Chapultepec recibe el festival "Aquifera", el cual espera una afluencia masiva de más de 2.6 millones de visitantes, afectando seriamente las inmediaciones de la Miguel Hidalgo. Otros puntos de alta concentración incluyen:
Feria Nacional de la Nieve en Santiago Tulyehualco, Xochimilco (80,000 personas)
Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución (11:00 horas).
Estadio Alfredo Harp Helú: Beisbol Interliga entre Guerreros y Diablos Rojos a las 19:30 horas.
Evita contratiempos utilizando vías alternas como el Circuito Interior o el Anillo Periférico para trayectos largos y mantente informado de los cortes viales en tiempo real.
Rodadas nocturnas: Motociclistas y ciclistas en ruta
La noche de este jueves también verá actividad sobre ruedas. El grupo de motociclistas "Bandi2s CDMX" iniciará su recorrido a las 20:30 horas desde la zona de Pantitlán, con una segunda escala a las 21:30 horas en la Calzada de la Viga. Aunque el destino final está por definirse, se espera el tránsito de al menos 60 motocicletas por estas arterias.
Para los ciclistas, el grupo "Colibríes CDMX" partirá a las 21:00 horas desde la colonia Portales Norte con destino a Ciénaga Grande, en Xochimilco. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona sur de la ciudad.
Marchas y concentraciones que "ahogarán" la Cuauhtémoc hoy
La actividad social se concentrará principalmente en el corazón de la ciudad. A partir de las 12:00 horas, la colectiva "Hijas de la Cannabis" se reunirá en la Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez. Su objetivo es la recaudación de juguetes para niños en situación de calle, actividad que mantendrán hasta finales de abril.
Simultáneamente, el colectivo "Plataforma 4:20" instalará mesas informativas itinerantes. A mediodía estarán en el Monumento a la Madre y, para las 13:00 horas, se desplazarán al bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco, donde realizarán talleres de reducción de riesgos por el uso de sustancias.