Mantente informado sobre el estado del tránsito vehicular, las movilizaciones sociales y los eventos masivos que complican la circulación en las principales avenidas de la Ciudad de México hoy, jueves 2 de abril de 2026.

La movilidad en la capital del país enfrenta una jornada de retos importantes debido a los operativos especiales por la Semana Santa 2026. Especialmente en la alcaldía Iztapalapa, se registran cortes escalonados y cierres totales en las inmediaciones de la Macroplaza y el Cerro de la Estrella por la 183 Representación de la Pasión de Cristo.

Además de las festividades religiosas, la agenda de marchas y diversas obras de mantenimiento en arterias como San Antonio Abad y el Eje 1 Norte generan asentamientos considerables. En este espacio te compartimos el reporte actualizado minuto a minuto, así como las alternativas viales en vivo para que logres llegar a tu destino sin contratiempos.

¿Qué calles están cerradas hoy? A continuación, detallamos los puntos con mayores afectaciones y las rutas sugeridas por las autoridades capitalinas.