Marchas en CDMX hoy 14 de octubre 2023: Estas son las calles afectadas por manifestantes

Se espera que las marchas en CDMX hoy 14 de octubre 2023 afecten distintas zonas de la ciudad, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar las distintas alternativas viales, además de salir con tiempo.

Fuerza Informativa Azteca re comparte cuáles serán las calles afectadas por las distintas manifestaciones.

¿Qué marchas hay en CDMX este 14 de octubre 2023?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que las rodadas motociclistas, manifestaciones, marchas hoy, así como los distintos eventos de esparcimiento, afectarán algunas zonas de la CDMX, ¿Qué calles afectarán?

10:00 HORAS | PASEO DE LA REFORMA AFECTADO POR MARCHAS

Al menos 500 personas se manifestarán desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia. Se espera que recorran las siguientes calles: Plaza de la República, Avenida Insurgentes Norte y Paseo de la Reforma.

DURANTE EL DÍA | SE ESPERAN ALREDEDOR DE 3 MARCHAS

Integrantes de una fundación marcharán durante este sábado 14 de octubre 2023, afectando las calles de las siguientes alcaldías:

Atlixco No. 12, colonia Condesa , alcaldía Cuauhtémoc.

, alcaldía Cuauhtémoc. Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur , alcaldía Cuauhtémoc.

, alcaldía Cuauhtémoc. Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal , alcaldía Tlalpan.

RODADAS | HABRÁ AL MENOS 12 RODADAS MOTOCICLISTAS ESTE 14 DE OCTUBRE

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este sábado 14 de octubre 2023 se llevarán a cabo al menos 12 rodadas motociclistas, las cuales comenzarán a partir de las 15:00 horas.

15:00 horas – Alrededor de 300 motociclistas recorrerán desde el Monumento a la Revolución hasta el Foro Moctezuma en la alcaldía Venustiano Carranza.

16:20 horas – Se espera que 100 personas recorran desde la Plaza “Luis Pasteur” hasta la Universidad Nacional Autónoma de México ubicada en Ciudad Universitaria.

19:00 y 19:30 horas: Al menos 500 motociclistas recorrerá las siguientes zonas de la Ciudad de México (CDMX):

Av. Carlos Hank González y Av. 412 s/n., Col. Villa de Aragón.

Calzada Vallejo y Calle 7 s/n., Col. Ampliación Progreso Nacional

Price Gas Acueducto de Guadalupe (Av. México Cuautepec No. 1, Col. Barrio Santa Teresa)

Av. Central y Villa Quetzalcóatl s/n., Col. Villa de Aragón

18:30 horas – 400 motociclistas recorrerán desde la Estación “Fray Servando” de la Línea 4 del Metro CDMX, tocando distintos puntos como:



Gasolinera Pemex (Av. Francisco del Paso y Troncoso y Av. Morelos s/n., Col. Magdalena Mixihuca)

Parque de los Periodistas Ilustres (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Cucurpe s/n., Col. El Parque)

Deportivo Oceanía (Av. Oceanía s/n., Col. Pensador Mexicano)

19:15 horas – Se espera que 150 motociclistas recorran desde el Local “Chakachelas” hasta la Explanada del Deportivo “Santa Cruz Meyehualco”

21:00 horas – Alrededor de 3 mil personas realizarán una rodada que irá desde las “Astas” de l UNAM hasta el Ángel de la Independencia.

¿Qué coches no circulan este sábado 14 de octubre 2023?

¡Qué no se te olvide! Para este sábado 14 de octubre 2023 el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con las siguientes características:

Holograma 1 con terminación de placas PAR; terminación 2,4,6,8 y 0.

Todos los hologramas 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los autos foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.